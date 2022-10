TikTok vai barrar adolescentes? Qual recurso do app será proibido?

A plataforma TikTok é um sucesso em vídeos e vem ganhando espaço entre os brasileiros, por isso, uma nova ferramenta estará disponível no aplicativo a partir do dia 23 de novembro, mais saiba que é somente para maiores de 18 anos, eles poderão realizar transmissões aos vivos, coisa que antes não era possível fazer.

A própria plataforma compartilhou a informação nesta segunda-feira (17/10) e afirmou que esta mudança no app será mais para apresentar todos os criadores de conteúdo que utilizam a plataforma e propor o bem estar.

Como era antes e como será agora?

Sabemos que muitos adolescentes utilizam a plataforma, é comum escutarmos hoje em dia “dancinha do tiktok”, “vídeo do tiktok”. Com tudo, o aplicativo começou a liberar para os usuários com mais de 16 anos que tem mais de 1 mil seguidores realizarem live, porém eles não poderiam ser pagos por isso (pela audiência) somente os maiores de 18 anos.

Entretanto, o aplicativo ainda tem restrições para transmissões ao vivo para maiores de idade, porém como a plataforma vem tomando forma e muitos adultos estão utilizando, a própria empresa divulgou essa informação:

“Ao considerarmos a amplitude do nosso público global, já adotamos uma abordagem gradual dos recursos que nossa comunidade pode acessar com base em sua idade; os adolescentes mais novos precisam ter mais de 16 anos ou mais para acessar as Mensagens Diretas e 18 anos ou mais para enviar presentes virtuais ou acessar recursos de monetização”.

Transmissão ao vivo para maiores de 18 anos

Essa nova categoria já está sendo bastante comentada após a empresa divulgar o anuncio, muitos estão na expectativa e querem saber como vai ser. Com tudo, o TikTok destacou que as mudanças ocorreram no sentido de direcionar o conteúdo que será exibido, ou seja, será direcionado especificamente para o público maior de 18 anos, e ainda afirmou que a plataforma não irá abrir para conteúdos pornográficos.

Todos os conteúdos serão destinados aos adultos, mas a plataforma irá continuar com a política de segurança para evitar conteúdos indecentes, o objetivo é trazer um bem estar nas transmissões ao vivo e uma conversa de adulto para adulto:

“Um anfitrião pode planejar falar sobre uma experiência de vida difícil e eles se sentiriam mais à vontade sabendo que a conversa é limitada a adultos. A ideia é que a nossa comunidade aproveite ao máximo as oportunidades que o LIVE pode trazer, mas claro que com segurança. “, explicou a empresa.

Para ficar ainda mais divertido e diferente da plataforma antiga, o TikTok poderá realizar transmissões com até 5 convidados ao mesmo tempo. Essa categoria na verdade é mais um ajuste e melhoria do recurso Multi-Guest.

Não se esqueça que a partir do dia 23 de novembro você já poderá atualizar o seu aplicativo TikTok e se divirta com essa nova modalidade, se caso for maior que 18 anos, o porquê não fazer uma transmissão ao vivo com seus amigos?

