Programa Vale-Gás chega a sua ÚLTIMA semana de pagamento; consulte

O Vale-Gás surgiu como uma forma de ajudar as famílias de baixa renda a comprar o seu gás de cozinha. Como resultado da crise econômica, os preços do gás começaram a crescer expressivamente, impossibilitando para muitas famílias a compra do produto.

Essa é a última semana de saques do programa. Vale ressaltar que, após o primeiro turno das eleições, o Governo Federal introduziu novas medidas relacionadas ao cronograma de pagamentos do programa Auxílio Brasil e do Vale-Gás. Assim, resultando em uma antecipação das parcelas destes 2 benefícios no mês de outubro.

O Vale-Gas continua seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Portanto, os pagamentos começaram em 11 de outubro. Vale ressaltar que as famílias que recebem as parcelas são aquelas que fazem parte do CadÚnico (Cadastro Único).

Quem irá receber nesta semana?

Estas serão as últimas transferências do vale-gás para o mês de outubro. Portanto, a última parcela do benefício será paga a todas as famílias cujo NIS (Número de Identificação Social) tenha o término 9 e 0. O mesmo é válido para a parcela do Auxílio Brasil, uma vez que ambos os benefícios seguem o mesmo calendário.

Qual é o valor do Vale-Gás de outubro?

O repasse do Vale-Gás de outubro equivale ao valor médio nacional do cilindro de gás de 13 kg, ou seja, R$ 112. Vale ressaltar que a Petrobras divulgou em setembro um corte no gás vendido na refinaria de R$ 4,03 para R$ 3,78 por kg.

Calendário completo

A Caixa Econômica Federal informou, em 3 de outubro, que iria antecipar os seus pagamentos de outubro do Auxílio Brasil e do Vale-Gás. Assim, o pagamento, que antes previsto para acontecer a partir de 18 de outubro, começou no dia 11 de outubro para os beneficiários com a final do NIS 1

NIS final 1 – 11 de outubro

NIS final 2 – 13 de outubro

NIS final 3 – 14 de outubro

NIS final 4 – 17 de outubro

NIS final 5 – 18 de outubro

NIS final 6 – 19 de outubro

NIS final 7 – 20 de outubro

NIS final 8 – 21 de outubro

NIS final 9 – 24 de outubro

NIS final 0 – 25 de outubro

Perguntas relacionadas

O que é NIS?

O NIS é o código de registro que a Caixa Econômica Federal concede aos cidadãos para que o empregador possa facilmente registrar seus funcionários on-line, garantindo assim o seu direito trabalhista. Assim, com este número, é possível saber a que benefícios sociais ele tem direito.

O que é o Vale-Gás?

O Auxílio-Gás ou (Vale-Gás), é um projeto de distribuição de renda, executado inicialmente pelo governo federal brasileiro em 2001, com o intuito de auxiliar os beneficiários da Rede de Proteção Social, juntamente com o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação.

O que é o CadÚnico?

O Registro Unificado de Programas Sociais, ou CadÚnico, é uma ferramenta de coleta de dados e informações que visa identificar todas as famílias de baixa renda do país para inclusão em programas de programas sociais e redistribuição de renda.

