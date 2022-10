Truque para DESCOBRIR se algum contato do WhatsApp está ONLINE

O WhatsApp é um dos aplicativos mais famosos do mundo que vem se atualizando conforme a tecnologia. Sempre tem novidades para seus usuários. Entretanto, um dos assuntos mais comentados é sobre a privacidade, principalmente por envolver dados pessoais na internet e serviços de mensagens. A partir disso, muitos aplicativos estão se atualizando para essas funções.

Veja as opções abaixo

Converse com mais segurança e de forma secreta

No aplicativo WhatsApp você pode excluir os históricos temporariamente, assim você tem controle do que fica no aplicativo ou não. Ultimamente, os mecanismos pelo Meta (que é o dono do WhatsApp) tem como princípio registrar a captura de tela, trazendo mais confiança se caso alguém queira tirar print de algo que deveria ser apagado. Mas também existem outras categorias para melhorar a privacidade.

Modo temporário das redes

O modo temporário da plataforma WhatsApp tem a oportunidade do usuário poder excluir o chat depois de um tempo determinado. Essa função já está disponível tanto no WhatsApp como Instagram e quando você ativa essa função tem três opções:

90 dias

7 dias

24 horas

É importante destacar que suas imagens e vídeos podem ser apagadas também da sua galeria, após esse prazo ser encerrado.

Desative as suas notificações

Tem a opção de desativar as notificações para ninguém ver quando mandarem mensagem para você. Para fazer isso, você pode clicar em “Configurações” e depois em “Ajustes”, disponível no Play Store para iOS (iPhone) ou Android. Com isso nenhuma notificação aparecerá na tela do seu celular.

Veja também: Conheça a ferramenta mais desejada do WhatsApp que está sendo liberada aos poucos

iPhone: notas colaborativas

Para as pessoas que têm iPhone (iOS) tem a opção de compartilhar notas com outras pessoas que também possuem o iPhone, você consegue fazer isso simplesmente adicionando a conta do seu amigo. Essa categoria lembra muito o tempo de escola, não é verdade? Fazendo troca de bilhetes. Mas no celular, nenhuma das pessoas é notificada e também podem ser apagadas facilmente.

Nova opção de encaminhar mensagem/foto em visualização única

Uma categoria que foi recebida de braços abertos aos usuários foi a opção de visualização única, pois logo após que visualiza já apaga totalmente aquela mensagem enviada. Essa opção está disponível tanto para o Telegram como pelo WhatsApp. Para encaminhar nesta opção basta clicar no símbolo relógio, assim que clicar na opção terá um tempo de visualização.

Documentos compartilhados

Você tem a opção de fazer download dos documentos do Google e compartilhar com seus amigos e familiares, assim você terá mais privacidade e segurança e menos chances de ser hackeado. Essa é uma ótima opção para quem usa Android e não é tão indicado para iPhones.

Desta forma você pode conversar e escrever várias mensagens pelo Documento do Google, além disso você também pode realizar algumas tarefas colaborativas com a pessoa que você está compartilhando o documento, com a função chat.

