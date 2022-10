Conheça a ferramenta mais desejada do WhatsApp que está sendo liberada aos poucos

A plataforma do WhastApp é a que mais se atualiza e traz novidades aos seus usuários. Desta vez, a categoria de desativar o online no perfil do WhatsApp está sendo liberada aos poucos, e todos já querem essa nova atualização. Com certeza você já viveu essa situação: de um familiar ou amigo te cobrar por uma resposta porque viu que estava online mas não respondeu a mensagem.

Às vezes você não teve tempo de responder ou apenas não quis, mas é chato ter que ficar se justificando para a pessoa, afinal, você está no seu aplicativo e pode responder quem quiser e na hora que desejar. Tudo isso é devido que a plataforma do WhatsApp quando foi lançada, todo o usuario que entrasse no aplicativo, mostra “online” abaixo do nome.

Isso está breve a parar de acontecer, logo logo o WhatsApp dará a função para todos os usuários desativar o online do perfil, Agora você poderá navegar na plataforma sem cobranças e mensagens desagradáveis, afinal, ninguém saberá quando você estará online.

Siga o passo a passo de como desativar o online

Seguindo esses passos você consegue facilmente desativar o status online do seu perfil de WhatsApp, pois a plataforma é elogiada pela praticidade e facilidade de resolver as funções disponíveis.

Passo 1 – Entre no Aplicativo WhatsApp

Passo 2 – Clique em Configurações

Passo 3 – Depois clique em “Conta”

Passo 4 – Clique em “Privacidade”

Passo 5 – Clique na opção “Visto por último e online”

Passo 6 – Neste passo você consegue escolher quem irá ver quando está online ou quando esteve por último no WhatsApp. “Meus contatos”, “Meus contatos exceto”, ou pode também escolher a opção “Ninguém”.

Não se preocupe se você não tem essa opção em seu WhatsApp, logo logo a atualização entrará para todos que usam a plataforma. Você também pode verificar no Play Store se já está disponível para atualização. Comparece também a versão do seu aparelho.

Privacidade

A privacidade é essencial na vida do ser humano como também nos aplicativos. Quando foi ocultado do WhatsApp de não verificar mais o visto por último, os usuários da plataforma do mundo inteiro comemoraram. Pois todo mundo já estava esperando essa ferramenta para não ficar dando explicações: o porquê estava online até tal horário, o porque não respondeu sendo que estava online. Esses são alguns dos questionamentos que muitos fazem.

Com essa nova opção que está sendo liberada pelo WhatsApp gradativamente, será melhor ainda, pois ninguém saberá o horário que estará online.

Cidadão digital

O cidadão digital surgiu assim que a internet começou a se tornar popular e ganhando espaço com o uso de dados pessoais, pois qualquer aplicativo ou site você precisa digitar algum dado. Com isso, o termo cidadão digital nasceu para criar um direito no ambiente virtual – ou seja – a segurança e privacidade de dados. A partir disso, todas as ferramentas precisam oferecer aos seus clientes e usuários propostas de proteção para manter o bem estar social de cada pessoa.

Essa categoria de segurança também se baseia na escolha do usuário escolher o que pode deixar visivel ou não. O WhatsApp está dentro desta categoria pois tem atividades que precisam desta escolha na plataforma.

