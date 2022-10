Ainda dá tempo de receber as parcelas de R$ 600,00 do Auxílio Brasil?

Se você ainda não é beneficiário do Auxílio Brasil saiba que ainda pode solicitar o pedido para fazer parte, isso porque o auxílio é permanente, você consegue fazer qualquer dia o seu cadastro no CadÚnico para verificar se tem oportunidade de receber o auxílio.

O auxílio Brasil é um dos benefícios mais pedidos pelos brasileiros de baixa renda. Foi divulgado recentemente que cerca de 400 mil famílias recebem o benefício, ou seja, ultrapassou mais de 20 milhões de famílias cadastradas dentro desta contribuição. Lembrando que para receber o auxílio a família precisa estar em situação de extrema pobreza (a renda mensal per capita deve ser de R$ 105 a R$ 210).

Qual o valor do auxílio: R$ 400 ou R$ 600?

O valor atual do auxílio Brasil é de R$ 600,00 mas antes o valor que os beneficiários recebiam era de R$ 400,00. Entretanto, após uma aprovação da PEC dos Bondades no Congresso Nacional, o auxílio foi passado para R$ 600,00, tendo um aumento de R$ 200,00, somente até o final deste ano de 2022.

Surgem muita dúvidas se realmente no ano de 2023 o auxílio Brasil passará por mudanças. Se for analisar pelo orçamento de 2023 eles afirmam que o valor será de R$ 405, porém a expectativa dos brasileiros é que continue o mesmo valor de atualmente.

É importante destacar também que a partir deste mês de outubro as pessoas beneficiários do auxílio Brasil que conseguirem arrumar um emprego ganharam mais R$ 200,00 para ajudar a manter a família e no primeiro mês de trabalho até receber a primeira parcela do salário (para aqueles que conseguiram por agora) já a pessoa que conseguiu emprego nesses últimos tempo também receberá a parcela de R$ 200 como ajuda e inspiração para caso queria criar um novo negócio.

Quais os requisitos para participar do Auxílio Brasil?

Como foi citado um exemplo acima, é preciso a família ter uma renda per capita de R$ 105 a R$ 210 mensalmente. Além disso, todo família que tem interesse deve ser cadastrada no CadÚnico, pois é através dessa plataforma que o Governo Federal analisa as condições da família e se realmente ela está precisando ou dentro dos requisitos.

Você pode baixar o aplicativo e fazer um pré cadastro antes de ir até um posto de atendimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que está disponível no Play Store tanto para Android como iPhone (iOS). Após a realização do pré-cadastro você levar todos os seus documentos e dos membros que moram com você até o CRAS para seguir com o procedimento.

O cadastro do auxílio Brasil é o mesmo da Bolsa Família e do CadÚnico, se você é inscrito em algum desses você já está com a parte do cadastro realizada, agora aqueles que não tem precisam providenciar o cadastro no CadÚnico.

