Vale a pena guardar dinheiro no PicPay? Quanto rende R$ 1.000 no app?

O PicPay está em constante crescimento e os brasileiros estão optando por esse novo aplicativo. Afinal, vale a pena guardar dinheiro no PicPay? É seguro? Até quanto pode render 1.000 no app? Se você tem essas dúvidas continue conosco que vamos te explicar.

Podemos te afirmar que sim, o PicPay é seguro e pode fazer o seu dinheiro render. A plataforma tem um certificado e portfólio diversificado e no ano de 2021 ganhou o prêmio de melhor fintech no Ibest. Além do mais, está crescendo rapidamente:

2021: 30 milhões de clientes (referente a porcentagem de 2020 teve um aumento de 64,5%)

E no ano atual, movimentou cerca de R$ 27 bilhões, com uma alta de 331%

O PicPay também compartilhou a informação que referente um incremento nas receitas líquidas de 193%, que dá o total de R$ 1,1 bilhão, porém teve um prejuízo de R$ 515,7 milhões, mais isso já estava dentro do planejamento na plataforma, pois já era esperado porque estão na fase de desenvolvimento.

Se eu guardar 1.000 no PicPay, quanto pode render?

Vale destacar que todo dinheiro depositado na conta do PicPay tem um rendimento de 105% no CDI – Certificado de Depósito Interbancário – que está englobado com a taxa Selic, taxa a qual a maioria dos bancos fazem uso. Esse dinheiro é aplicado no CDB (Certificado de Depósito Bancário) que funciona como se o cliente estivesse emprestando dinheiro ao banco.

Lembrando que a taxa CDI tem variações diariamente, com tudo não para saber ao certo uma rentabilidade exata e futura. Veja quanto os 1.000 pode rendeu na conta do PicPay mensalmente com as variações do CDI:

Janeiro – R$ 1.007,32

Fevereiro – R$ 1.007,92

Março – R$ 1.009,27

Abril – R$ 1.008,76

Maio – R$ 1.010,36

A simulação foi feita por uma pessoa que depositou R$ 1.000 na conta digital do PicPay em Janeiro e retirou em Maio, o rendimento foi de 4,52%, ou seja, rendeu o valor de R$ 45,27. Saiba que a remuneração do CDB é sujeita a tributação do Imposto de Renda regressiva, que gera em torno de 22,5% em 150 dias.

Como funciona o aplicativo PicPay?

Todo brasileiro acima de 16 anos consegue abrir uma carteira digital através da plataforma do PicPay, por isso ela é um sucesso, além disso, essa carteira funciona como uma ajuda aos bancos para atrair clientes, com ótimos rendimentos acima do que a poupança pode gerar, cashback (seu dinheiro de volta) e outros benefícios.

Se você estiver com o seu CPF em ordem consegue abrir sua carteira digital gratuita no aplicativo. É bem simples:

Baixa o aplicativo PicPay em seu celular

Informe dados pessoais como: nome, e-mail e alguns documentos

Após isso, basta somente esperar o código de confirmação em seu telefone

Pronto! Você já tem a sua carteira digital disponível para começar a guardar o dinheiro

O PicPay está ganhando espaço nos celulares dos brasileiros porque a plataforma permite que após abrir a sua carteira digital você pode cadastrar uma conta bancária que já tenha, incluir seus cartões de crédito para realizar pagamentos e também colocar dinheiro na carteira para utilizar em delivery, entre outros.

Ou seja, você tem várias opções de como utilizar a conta e o seu dinheiro, tudo isso com os seus dados e com segurança.

