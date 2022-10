Top 5 empresas para trabalhar em 2022; lista reúne só as melhores!

Saiu nesta última segunda-feira (17 de outubro), uma lista que contém os nomes das melhores empresas para trabalhar neste ano de 2022. A lista foi feita pela consultoria GPTW – Great Place to Work, e reúne grandes nomes de empresas que estão em alta.

A que se tornou destaque foi a empresa Itaú Unibanco, que foi no topo da lista como uma das melhores empresas que possui uma grande quantidade de funcionários, chegando a ser mais de 10 mil contratados pela empresa.

Essa foi a 26° edição do prêmio oferecido pela Great Places to Work, foram cerca de 4.000 inscrições.

Top 5 empresas para trabalhar em 2022 no Brasil

As melhores empresas que se destacaram na categoria com mais de 10 mil profissionais são: Itaú Unibanco em primeiro lugar e Magazine Luiza em segundo. Na categoria de de 100 a 9.999 funcionários, a melhor empresa foi a SAP Labs Latin America. Na categoria de 100 a 999 funcionários a empresa selecionada foi Salesforce, e na última categoria de empresas nacionais de 100 a 999 funcionários foi a Involves.

Então as top 5 são:

Itaú Unibanco (empresa nacional) Magazine Luiza (empresa nacional) SAP Labs Latin America (empresa nacional) Salesforce (empresa multinacional) Involves (empresa nacional)

Segue agora abaixo o restante das listas e quais empresas ficam no top 10, dividido por categoria de número de funcionários.

Top 5: Empresas no Brasil com mais de 10 mil trabalhadores

Itaú Unibanco Magazine Luiza Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; Localiza; Accenture do Brasil;

Top 5: Empresas no Brasil de 100 a 9.999 trabalhadores

SAP Labs Latin America Tokio Marine Seguradora Bayer Brasil CI&T Fundimisa – Fundição e Usinagem LTDA.

Top 5: Empresas multinacionais no Brasil 100 a 999 trabalhadores

Salesforce Encore Hilton Visagio Cisco

Top 5: Empresas nacionais de 100 a 999 trabalhadores

Involves Techicon Grupo Tecnospeed Capemisa Seguradora DBC Company

Qual é o método de análise para o ranking?

O método de análise que a Great Place to Work é através de um levantamento de consultoria feito por uma pesquisa quantitativa, o que isso significa? A empresa que se candidata deve passar na primeira etapa tendo uma nota de 70% ou mais e amostra de funcionários.

Já no final da etapa, eles continuam com a pesquisa qualitativa, porém dessa vez o que será analisado são os aspectos culturais da empresa, resultados do negócio, liderança e inovação.

Qual o público alvo dessas empresas?

Essas empresas são grandes e precisam de vários funcionários, cada um com sua especialização para aquela tarefa adequada. Com isso, o público alvo de ambas as empresas são comum, confira:

53% dos trabalhadores são homens

47% dos trabalhadores são mulheres

35% dos trabalhadores tem entre 26 anos a 34

40% dos trabalhadores possuem ensino médio completo

43% dos trabalhadores é os que ficam até 2 anos na empresa

Quando a empresa é boa, consequentemente você não quer sair, por isso que o número de demissões dessas empresas são baixas. Segundo informações, apenas 5% pedem sua demissão.

