Já se sabe o valor do salário mínimo e da aposentadoria em 2023? Confira!

Todo final de ano os brasileiros já ficam na expectativa do reajuste no valor do salário mínimo e da aposentadoria do próximo ano, afinal o que se espera é que a cada ano os valores ficam melhores.

As contas são feitas em base da inflação pelo Governo e usadas para corrigir o valor da aposentadoria e do salário mínimo. Conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – no ano de 2023 o salário mínimo fica no valor de R $1.294,00.

Como ficará o valor da aposentadoria em 2023?

Como todos sabem e a Constituição Federal confirma, o valor da aposentadoria nunca pode ser menor que um salário mínimo, porém ele serve de base para o pagamento do piso aos seus beneficiários do INSS. Os aposentados terão um reajuste de 7,41%. Confira o valor atual da aposentadoria e como ficará:

De R$ 1.212 para R$ 1.302 em 2023

De R$ 1.500 para R$ 1.611 em 2023

De R$ 2.000 para R$ 2.148 em 2023

De R$ 2.500 para R$ 2.685 em 2023

De R$ 3.000 para R$ 3.222 em 2023

De R$ 3.500 para R$ 3.759 em 2023

De R$ 4.000 para R$ 4.296 em 2023

De R$ 4.500 para R$ 4.833 em 2023

De R$ 5.000 para R$ 5.371 em 2023

De R$ 5.500 para R$ 5.908 em 2023

De R$ 6.000 para R$ 6.445 em 2023

De R$ 6.500 para R$ 6.982 em 2023

De R$ 7.000 para R$ 7.519 em 2023

Como é feito o cálculo?

É importante destacar que o valor exato do salário mínimo como da aposentadoria no ano de 2023 só será divulgado no início do ano, tópico citado acima é apenas uma projeção que os profissionais calcularam conforme a inflação. Pois o salário mínimo é sempre firmado de acordo com o INPC do último ano, ou seja, o valor do salário para 2023 passará pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor referente a 2022.

O INPC foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para conseguir reajustar o salário mínimo do brasiliero através dos preços da cesta de consumo aos trabalhadores que são assalariados mais que permanecem no grupo de baixo rendimento, que recebem entre um a cinco salários mínimos.

Fique atento pois dia 31 de dezembro de 2022 o Governo Federal publica o real valor do salário mínimo em 2023, com isso baseia-se no valor da aposentadoria.

Salário mínimo

Se formos observar bem, desde o ano de 2005 o valor do reajuste deu uma boa crescida, por mais que ainda muitas das vezes não supre a necessidade por inteiro das famílias brasileiras. Confira alguns deles:

Salário mínimo em 2005: R$ 300,00

Salário mínimo em 2010: R$ 510,00

Salário mínimo em 2015: R$ R$ 788,00

Salário mínimo em 2020: R$ 1.045,00

Salário mínimo em 2022: R$ 1.212,00

