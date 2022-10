REAJUSTE no salário mínimo é anunciado: confira o novo valor para 2023

Com a alta da inflação, o salário mínimo passará por um novo reajuste para o ano de 2023. Muitos brasileiros ainda estão em dúvida qual será o valor e como isso vai impactar a economia. Antes de mais nada, é necessário informar que não haverá ganhos reais no aumento do valor. Porém, ele é necessário de acordo com projeto LOA (Lei Orçamentária Anual) enviado ao Congresso Nacional ainda neste ano. Nesta matéria, você entende qual será o reajuste do salário mínimo para 2023.

Qual será o novo salário mínimo?

O salário mínimo passará de R$1212 como é atualmente para R$1302 de acordo com projeto da LOA que foi enviado ao Congresso Nacional. Dessa vez, o valor não contará com reajuste real. Ou seja, na prática a alteração do valor do salário mínimo vai seguir apenas o cálculo feito pelo INPC (Índice de Preços ao Consumidor). A estimativa é de que o PIB (Produto Interno Bruto) tenha um crescimento de 2,5% até 2023. Já o IPCA apresenta estimativas positivos de 4,5% de crescimento no próximo ano. De algum modo, é importante lembrar que o reajuste do salário mínimo também interfere diretamente nos valores salariais e de rendimentos de servidores públicos.

Efeitos do pagamento

Ao aumentar o valor do salário mínimo para o próximo ano, a partir do projeto LOA, o Governo prevê que serão gastos 80,2 bilhões de reais adicionados aos serviços tributários e 14,2 bilhões para o reajuste do salário de servidores públicos nacionais. De algum modo, esses valores demonstram o montante que será gasto no próximo ano pelo Governo Federal e quais serão as propostas para o ano seguinte em relação ao orçamento da União.

Sobre o salário mínimo

O salário mínimo está claramente descrito no texto da Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. O salário mínimo, desse modo, surge para garantir as necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador e sua família. Pagar menos que um salário mínimo para um trabalhador fixado na CLT, por exemplo, é crime e deve ser denunciado ao Ministério do Trabalho quando ocorrerem tais situações.

Nesse sentido, o salário mínimo consegue validar alguns direitos como, por exemplo, alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, ao vestuário, higiene, transporte e previdência social dos brasileiros, a fim de diminuir a desigualdade que existe e assola o nosso país.

Nesse sentido, quando ocorre alta na inflação como na atualidade, o brasileiro perde seu poder de compra e o dinheiro não tem mesmo valor de períodos antes inflação. Ou seja, o cidadão tem que ter cada vez mais dinheiro para poder comprar o básico para sobreviver. Além disso, é preciso lembrar que desde o ano de 2008, o reajuste anual acontece conforme as expectativas do governo sobre os próximos anos. Vale ainda lembrar que, neste caso, são levados em conta os alguns outros fatores, como exemplo, econômicos, para o aumento do valor do salário mínimo.