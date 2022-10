Novidade no WhatsApp alegra TODOS os usuários: saiba o que mudou

O Whatsapp é um dos aplicativos mais utilizados pelo mundo inteiro e, claro, que todos ficam à procura de novas atualizações para melhorar a experiência do mesmo. Por isso, o WhatsApp vem se atualizando com frequência, e desta vez a mudança será nos grupos.

Foi compartilhado, recentemente, pelo próprio WhatsApp que o número de participantes dos grupos do aplicativo poderá ser maior, por mais que essa categoria já tenha sido aumentada duas vezes, agora será um número bem maior.

Quantos participantes poderão ser incluídos nos grupos do WhatsApp?

Se você participa de grupos de WhatsApp, você sabe que existe um limite e que nem sempre você consegue adicionar todos que quer. Se é uma pessoa que tem bastante contatos, mais de um grupo terá que ser criado. Entretanto, a nova atualização do WhatsApp que será lançada em breve pensou especialmente nisso.

De início, foram feitos alguns testes para essa possível ampliação dos participantes dos grupos, todo esse procedimento foi realizado através do laboratório de desenvolvimento do mensageiro, e foi possível chegar até 512 pessoas dentro de um único grupo. Porém, com os resultados dos testes, foi comparado e afirmado que os grupos têm capacidade para suportar até 1.024 integrantes, ou seja, bem mais pessoas do que o esperado.

Não só pensando nas pessoas, essa nova atualização também irá servir de grande ajuda para as empresas que trabalham com comunicação através do WhatsApp, pois hoje isso é muito comum, assim irá aumentar a eficiência deste trabalho. A WABetaInfo (que é o portal com especialização em informações do WhatsApp) afirmou que tem trabalhado bastante para acelerar esse processo ao máximo para ocorrer o lançamento da nova função, e acredita que todos estão ansiosos por essa nova categoria que poderá ser feita.

Empresas, negócios, grupo de família, com amigos. Todos irão aproveitar ao máximo essa função – literalmente – pois os grupos poderão passar para 1.024 membros. Para os dispositivos que fazem o uso da versão beta do aplicativo já terão a plataforma atualizada, já para os demais o acesso será distribuído aos poucos.

WhatsApp Premium

Com tanta perspectiva e atualização que o aplicativo passa para os seus usuários, todos ficam na espera para ter mais informações sobre o famoso WhatsApp Premium que está para ser lançado.

Que nada mais é que uma versão paga do WhatsApp, porém a plataforma ainda não divulgou e não tem data referente quanto ao lançamento, ou seja, ainda não há nem um prazo de quando os usuários poderão começar a utilizar a nova categoria. Mas até o momento, a informação que foi compartilhada é que essa nova categoria é especialmente para o público-alvo que trabalha com negócios/empresas.

Lendo acima, é bem parecido com o WhatsApp Business, porque na verdade será uma versão mais qualificada do Business, ao qual hoje, essa categoria só consegue emparelhar cerca de 4 aparelhos simultaneamente. Já com a versão Premium, o aplicativo liberará para conectar até 10 aparelhos e criar links com o nome da empresa para compartilhamento do seu negócio.

