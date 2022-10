8 coisas que SÓ existem no Brasil: realmente impressionante!

Como todos sabem, o Brasil é um país continental e considerado um dos maiores do mundo. Porém, se comparado a muitos outros países, o Brasil possui algumas particularidades que são bastante culturais e locais do nosso país. Isso pode ter a ver até mesmo com o modo como tomamos banho, utilizando nossas tomadas elétricas, dentre outros. Nesta matéria, você vai descobrir 8 coisas que só existem no Brasil e que muitas vezes os gringos acham bastante estranho. Leia a matéria na íntegra e entenda tudo.

1 – Papel higiênico no sexto

Colocar o papel higiênico dentro de um saco plástico no interior de um cesto de lixo é uma das primeiras curiosidades que parece estranho para muitos estrangeiros. Muitos deles entendem essa atitude com a falta de higiene e até mesmo de sujeira. Em determinados países, é mais recomendável e muito usual jogar papel diretamente no vaso sanitário e dar descarga em seguida, já que eles possuem um sistema de saneamento básico mais desenvolvido e que não há risco de entupimentos.

2 – Chuveiro elétrico

Além disso, muitas pessoas não sabem mais o chuveiro elétrico é quase uma invenção brasileira. Em períodos de frio, os brasileiros costumam tomar banho em temperaturas mais quentes a fim de equilibrar a sensação térmica. Porém, em alguns países isso não existe da mesma forma. Esses locais, muitas vezes, utilizam dois registros: um para água quente e outro para água fria de modo separado.

3 – Banho cotidiano

Tomar três banhos por dia é um hábito muito brasileiro que se deve justamente devido à cultura do brasileiro em tomar banho devido às altas temperaturas. Mas os países do hemisfério norte, por exemplo, evitam desperdiçar água e acreditam que ter água encanada é um privilégio para suas regiões.

4 – Escovar os dentes tomar banho de trabalho

Outra atitude que é muito estranha para alguns estrangeiros é quando brasileiros escovam os dentes no tempo de almoço do trabalho. Eles acreditam muitas vezes que somente mascar um chiclete e continuar o dia já está suficiente.

5 – Autenticação

O sistema jurídico do Brasil, muitas vezes, é mais burocrático do que em outras regiões do planeta. Muitas vezes aqui os cartórios exigem uma cópia autenticada dos documentos trocados. Já em outros países, isso não é tão necessário. As instruções conseguem diferenciar a cópia do original sem que haja um terceiro documento para isso.

6 – Tomada de seis pinos

Iniciadas em 2020, as tomadas de três pinos oferecerem mais uma segurança e adaptação para os brasileiros. Porém em muitos países, esse tipo de tomada não existe.

7 – Dia dos namorados no meio do ano

O dia de São Valentim ou Valentine’s Day é uma data muito importante em todo mundo. Mas somente no Brasil essa data acontece em junho, ou seja, no meio do ano. Em outros lugares, ela só acontece em fevereiro e ainda tem tradição de entrega de flores e troca de presentes durante essa data.

8 – A palavra saudade

A palavra saudade é uma invenção quase brasileira. Ela não é encontrada em outros países. Apesar de existir palavras que remetam à ausência e melancolia, nenhuma palavra específica demonstram o sentimento de saudade em outras línguas.