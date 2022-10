Lista reúne 5 ÓTIMAS profissões para quem não gosta muito de rotina: salários impressionam

Na atualidade, o mercado de trabalho está cada vez mais flexível. Muitas empresas tem deixado de lado a rotina que antes era cotidiana dentro do local de trabalho. De algum modo, a pandemia ajudou para que isso se potencializasse ainda mais, uma vez que as pessoas tinham que trabalhar de casa para não se contaminar com COVID-19. Nesse sentido, muitas empresas atualmente buscam não por uma rotina, mas por produtividade e entrega de projetos ou demandas com flexibilidade no dia a dia. Nesse sentido, confira quais são as cinco profissões que não necessitam de rotina para você trabalhar.

Produtor de conteúdo digital

Se você é muito bom na Língua Portuguesa e gosta de preparar roteiros tanto de cinema quanto de produtos audiovisuais, ser produtor de conteúdo digital é uma das melhores opções para não ter rotina no seu trabalho. Se você for desinibido em frente às câmera, isso ajuda anda mais para você atuar diretamente com o que você escreve. Além disso, a produção também demanda criação de vídeos para o YouTube, publicação no Instagram, no TiK ToK, criação de podcasts e atuação em plataforma de streaming.

Caso você seja um trabalhador autônomo de freelance, o salário de produtor de conteúdo digital pode chegar até R$5000 e a flexibilidade de horário é uma das questões garantidas a você.

Professor particular

Muitas pessoas dizem que professor não ganha bem, mas se você for um professor particular você terá liberdade para escolher o seu salário. Tendo domínio pleno da área de conhecimento em que você atua, você pode trabalhar com horários alternativos e bem flexíveis com seus alunos. Você pode então trabalhar de casa, dar aulas em instituições particulares e não se limitar simplesmente à sala de aula convencional.

Quem trabalha como professor particular de modo autônomo dependerá do número de aulas ministradas. Porém, dependendo do profissional o salário pode chegar até R$10.000 por mês. Além disso, como mencionamos, ele poderá com o seu trabalho criar seu próprio horário de aulas.

Fisioterapeuta domiciliar

Esse profissional contribui diretamente para a prevenção, diagnóstico e reabilitações dos pacientes que desenvolveram alguma doença ou que tem parte do seu corpo inabilitada. Além de trabalhar na residência, na clínica de reabilitação, o profissional que é domiciliar poderá ter uma rotina de horário mais flexível de acordo com as demandas do paciente. Em alguns casos, os trabalhadores podem receber até R$6000 caso houver uma agenda organizada e clientes mensais.

Guia turístico

Esse profissão é recomendada para quem ama viajar e gosta de estar em um local diferente quase todos os dias. Além disso, é necessário que o profissional goste de contar histórias e de um trabalho dinâmico com agenda totalmente flexível. Nesse sentido, pode trabalhar em museus, parques, praias e resorts. Além disso, não se estressa como aconteceria em um escritório, por exemplo. Em alguns casos, você pode receber até R$ 4,5 mil por mês como guia.

Perito criminal

Muitas pessoas não sabem, mas coletar dados de provas criminais e analisar anos de crimes também pode ser uma profissão extremamente sem rotina, uma vez que os peritos trabalham em locais diferentes e horários totalmente alternativos. Para isso, é necessário que o profissional passe no concurso da Polícia Civil do estado para se efetivar com perito criminal.