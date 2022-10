Escola de Gastronomia oferece cursos culinários GRATUITOS; confira as vagas

Antigamente, fazer um curso de gastronomia era algo específico apenas para grandes profissionais desse mercado ou uma opção para quem fosse rico, por isso ainda é visto como um curso estilizado, sobretudo quando assistimos a programas sobre o assunto. Mas com o passar do tempo, a gastronomia foi ganhando cada vez mais destaque na sociedade e várias instituições começaram a disponibilizar cursos sobre gastronomia para pessoas de renda baixa. Nesse sentido, você vai conhecer alguns cursos que serão oferecidos pela escola de gastronomia no Brasil. Confira o texto e sabe como se escrever.

Quem pode se inscrever

Poderá se inscrever nos cursos, as pessoas que tenham mais de 18 anos, com ensino fundamental completo e que tenha disponibilidade de quatro meses, de segunda a sexta, para desempenhar suas atividades no curso. Além disso, é necessário que as pessoas se enquadre em ações afirmativas e estejam em uma situação de vulnerabilidade social. Depois das inscrições, será feita uma avaliação do perfil do candidato para ver se ele se encaixa nos requisitos da escola. Vale lembrar, mais uma vez, que o curso é totalmente presencial, com cargo horária de 260 horas e as aulas terão início no dia 7 de novembro.

Essa é uma grande oportunidade para as pessoas que desejam se aperfeiçoar tecnicamente sobre gastronomia e ainda se destacar no mercado de trabalho com diploma de uma grande escola do Ceará. Confira o edital completo no link: https://drive.google.com/file/d/1wyeI0qC3bOdq9Nom_Q0hPml5eHcm5XZz/view?usp=sharing.

Sobre o curso

A Escola de Gastronomia Social Juens Dias Branco (EGSIDB) da Secretaria de Cultura do Ceará está com vagas abertas para o cursos de gastronomia gratuito. Ao todo, serão disponibilizados três cursos profissionalizantes presenciais gratuitos e as inscrições estarão abertas até o dia 16 de outubro. Para se inscrever pra acessar o site: https://gastronomiasocial.org.br/news-posts/processo-seletivo-cursos-profissionalizantes-2022-2/.

O curso vai apresentar temas sobre cozinha básica, panificação e confeitaria. Para o processo seletivo, serão disponibilizadas 140 vagas distribuídas entre três cursos na parte da manhã e da tarde, o que pode facilitar para que mais pessoas possam frequentar as aulas em algum momento do dia. Qualquer questão, poderá ser consultada com a EGSIDB no email: [email protected] ou telefone: +55 85.3263-4596. Abaixo, você pode ter acesso a todo o conteúdo programático do curso, quando será, o número de vagas e o turno do dia em que o curso vai acontecer:

Panificação (20 vagas – manhã | 20 vagas – tarde)

Curso para quem pretende atuar na área de panificação em padarias, restaurantes hotéis e/ou outros estabelecimentos;

Confeitaria (20 vagas – manhã | 20 vagas – tarde)

Curso para quem pretende atuar como confeiteiro, em padarias, restaurantes, confeitarias, pousadas, hotéis e/ou outros estabelecimentos;

Cozinha Básica (30 vagas – manhã | 30 vagas – tarde)

Curso para quem pretende atuar em cozinhas profissionais, bares, restaurantes, hotéis, pousadas e/ou outros estabelecimentos.

Público prioritário

Jovens a partir de 18 anos inseridos em ações afirmativas ou em situação de vulnerabilidade social e que tenham concluído o Ensino Fundamental.

