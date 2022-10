5 funções especiais do WhatsApp que você PRECISA aprender

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados no Brasil e na América Latina para envio de mensagens instantâneas. No início de sua fama, o aplicativo era utilizada apenas para envio de mensagens de texto simples para familiares e amigos, e muitos brasileiros não utilizavam o app para trabalhem, por exemplo. Com o passar do tempo, a aplicação foi sendo aperfeiçoada e hoje ela é utilizada para trabalho, para estudos, para relacionamentos, notícias, dentre tantas outras funcionalidades presentes no aplicativo. Mas muitas pessoas ainda desconhecem quais são as principais funções do app. Nesta matéria, você descobrirá 5 ferramentas do WhatsApp que muitas pessoas ainda não sabem que existem.

1 – Formatar o seus textos

Diferentemente do Word e outros programas de edição de texto, o WhatsApp não apresenta ferramentas óbvias para editar mensagens. Ou seja, quando o app é utilizado, os usuários precisam colocar alguns códigos digitais para que seja colocado o negrito, itálico ou taxado nas palavras, dentre outras funções para ditar o texto. Neste sentido, existe alguns truques que você deve conhecer:

Negrito

Para destacar alguma frase ou palavra no texto do WhatsApp e colocar em negrito, você deve adicionar o símbolo do asterisco “*”, antes e depois da parte que você deseja destacar. Automaticamente, quando você enviar mensagem para alguém, o app vai excluir o símbolo do asterisco e enviará a parte destacada em negrito.

Sublinhado

Basta adicionar o símbolo underline (_) da mesma forma como explicamos acima.

Tachado

Insira o “~” antes e depois da parte destacada.

Monoespaçado

Coloque três sinais graves “´´´”, antes e depois da parte de destaque.

2 – Envie uma foto que desaparece

Outra funcionalidade muito importante do WhatsApp é poder enviar fotos que vão sumir após o destinatário abri-la. Ou seja, neste caso, só é permitido que a pessoa veja a foto uma vez e que a mesma não fique salva na galeria. Para utilizar essa função, sempre que você for enviar uma imagem basta clicar no número “1” que aparece no display. Logo, a pessoa para quem você enviar a foto vai vê-la apenas uma vez.

3 – Crie chats temporários

Além disso, existe uma opção muito interessante para aumentar a privacidade e também para aumentar a memória do seu celular. A opção se chama “conversas temporárias”. A partir das configurações do WhatsApp, em privacidade, o usuário pode escolher que as conversas sejam apagadas automaticamente, após 90 dias, 7 dias ou 24 horas.

4 – Personalizar o papel de parede

Outra função que muitas pessoas desconhecem é a poder colocar papel de parede diferente para cada um dos usuários com quem você conversa. O próprio WhatsApp já fornece fotos de paisagens mais claras e cores sólidas para você utilizar como papel de parede. Além disso, você também poderá inserir uma imagem da sua galeria.

5 – apague as conversas com quem você mais conversa

O próprio WhatsApp diariamente monitora com quem você mais conversa no aplicativo. Nesse sentido, o app te dá a opção de você apagar automaticamente as conversas com essa pessoa para que reduza a quantidade de arquivos que são gerados e salvos no seu celular.