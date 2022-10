Bolsas de estudo para capacitação ONLINE nas áreas de eletricidade e construção civil; inscreva-se

Se você se interessa pela área de Eletricidade para Construção Civil, saiba que a empresa Neoenergia abriu cerca de mil vagas para um curso gratuito e totalmente online. A ideia surgiu para alavancar o número de profissionais na área da construção civil através das bolsas de estudo, esse planejamento está sendo oferecido pelo Programa de Aperfeiçoamento do Senai Bahia.

Os estados em que essas bolsas serão distribuídas são: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e São Paulo.

Tudo sobre a bolsa de estudo

Confira neste tópico alguns requisitos mínimos para poder participar do programa e receber a bolsa de estudo. A empresa já compartilhou a informação que o curso será 100% de forma remota, ou seja, somente aulas onlines com a carga horária de 10 horas. As aulas terão início no dia 24 de outubro, porém para poder participar é necessário que você tenha uma boa comunicação com a internet para ter acesso às aulas, e outros requisitos que vamos listar abaixo.

Para entrar no Programa de Aperfeiçoamento do Senai Bahia, é obrigatório você residir em uma região que tenha a empresa Neoenergia ou estar atuando na área de construção civil ou possuir a formação, alguns detalhes que também são necessário, é eles:

Se autodeclarar profissional da Construção Civil

Ter completado no mínimo a 5° série do nível Fundamental

Obrigatório ter no mínimo 16 anos

Saber os conhecimentos básicos em informática e navegação pela internet

Se você está dentro desses requisitos e tem interesse em se cadastrar, pode entrar no site da empresa www.neoenergia.com e pedir uma solicitação para se inscrever e participar da bolsa de estudo que eles oferecem, mas se atente, você só tem até o dia 17 de outubro (segunda-feira).

Após isso, você receberá uma notificação para participar do processo de fase classificatória. Se por acaso você for selecionado, o próximo passo é assistir as aulas do curso oferecido (tudo na primeira semana) logo depois realizar as atividades do módulo. Se essa fase não for cumprida, infelizmente a pessoa será desclassificada.

Veja também: UNB oferece cursos gratuitos, on-line e ainda emite certificado; inscreva-se

Condições que os interessados devem ter para participar do curso

A empresa ainda informa que para o aluno participar do curso é necessário alguns requisitos. Eles pedem para que o candidato consiga ter acesso a internet e um computador com essas categorias e equipamentos:

Monitor com 1024 x 768 pixels (milhões de cores)

Placa de áudio e caixa de som ou fone de ouvido

Internet com mínimo de 5MB

Possuir o pacote Microsoft Office a partir da versão do ano 2003 ou similar

HD com 100 MB e 1 GB de RAM

Processador equivalente a um Celeron de 1.6 Mhz ou superior

Software leitor de PDF

Plugin Flash Player 10 (ou superior)

Internet Explorer 10 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) ou Chrome (qualquer versão).

Esses pontos são de suma importância para você poder navegar tranquilamente no curso e exercer as atividades. O pacote Microsoft Office também pode ser usado nos: Open Office e Libre Office.

Veja também: Conheça os melhores cursos para quem quer trabalhar na área de tecnologia