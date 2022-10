Poupança voltou a valer a pena? Pela primeira vez nos últimos anos, investimento rende bem

Devido à crise econômica e financeira que vêm assolando o país e o mundo, é normal que a população fique com medo de investir em uma poupança. Mas, muitas vezes, isso acontece por não entenderem qual o rendimento desse tipo de serviço bancário. De fato, com a instabilidade econômica após a pandemia, a poupança estava rendendo muito abaixo da inflação. Agora, ela volta com um ótimo regimento e possibilita que os brasileiros tirem um valor mais alto em relação ao dinheiro que eles investiram na caderneta. Para entender sobre o assunto, leia toda a matéria a seguir.

Qual o rendimento atual da poupança?

Um levantamento feito pela plataforma Trade Map mostrou que a poupança no Brasil apresenta rendimento de 7,19% acima da inflação registrado no mês de setembro. Isso de algum modo é uma novidade em relação aos outros anos quando o rendimento esteve bem abaixo da inflação. Além disso, é importante entender como isso tem relação com o poder de compra do consumidor. De alguma forma, a poupança contribui para que o trabalhador tenha um saldo positivo no fim do mês e no aniversário da própria poupança, quando dinheiro rende de verdade.

Veja também: 3 dicas para PROTEGER os apps de banco no seu Android ou iOS

O que fez o rendimento aumentar?

De acordo com os analistas, o que fez com que o rendimento da poupança superasse a inflação foi o anúncio da própria deflação pelo Tesouro. Isso contribuiu para que o país garantisse uma melhoria no rendimento da caderneta de poupança. Segundo último levantamento de Trade Map, divulgados no dia 11 de outubro, houve uma queda de 0,29% da inflação nacional. Além disso, houve um acúmulo de alta de preços em 2002 em 4,08%.

Outra mudança que consegue explicar o rendimento maior da poupança é a alteração no valor cobrado pelo ICMS (sobre combustíveis e outros serviços, como energia elétrica e telefonia) em 17% e 18%. Também vale lembrar da baixa do petróleo no mercado que também contribuiu para deflação.

Veja também: Crédito Consignado: confira quais são os bancos que estão oferecendo empréstimo através do Auxílio Brasil

Como estava o rendimento nos anos anteriores?

Há dois anos, no começo de 2020, os valores investidos a poupança começaram a ter rendimentos abaixo da inflação, como citamos anteriormente. O mês de outubro 2021, por exemplo, o auge da pandemia, foi um dos períodos mais críticos quando o assunto são finanças. Isso aconteceu porque o dinheiro aplicado apresentou uma queda de compra de 7,59%. Isso teve proporções diversas, sobretudo no modo como o consumidor gasta seu dinheiro e de quanto em quanto tempo ele o retira da poupança.

Nesse sentido, compreender e lembrar como funciona a inflação nos permite compreender por que muito nosso dinheiro está sendo investindo e não dando tanto retorno depois de aplicados. Além disso, talvez, é importante compreender que as mudanças na poupança contribuem para que a gente saiba o momento certo para investir e quando teremos o melhor retorno desses valores.