Governo prorroga prazo para atualizar CadÚnico; confira as datas

O Cadastro Único é a principal porta para ser beneficiário de programas federais no Brasil. Com ele, os cidadãos podem se inscrever para benefícios sociais e até mesmo receber transferências de renda diretamente na conta bancária, como acontece com o Auxílio Brasil. É importante lembrar que o cadastro deve ser renovado de dois em dois anos, porém, ainda há muita família que não realizou o cadastro. Por isso, o Governo Federal acabou prorrogando o prazo que era até dia 14, na última sexta-feira. Agora, há um novo prazo para que possam regularizar a sua situação cadastral e continuar usufruindo do que é concedido pelo Governo. Nesta matéria, você entende tudo sobre o tema.

Para quando foi prorrogada a atualização?

Muitos cidadãos brasileiros que ainda não haviam regularizado o CadÚnico foram até diversos CRAS de todo país, nesta sexta-feira, 14, último dia estipulado pelo governo federal, para que atualizassem seu cadastro no sistema. No entanto, no mesmo dia, o Ministério da Cidadania prorrogou a data para mais 30 dias. Ou seja, o novo prazo para as famílias regularizarem a situação é no dia 13 de novembro, quinta feira. A atualização é necessária para que o cidadão de fato obtenha os benefícios sociais disponibilizados pela União.

Em outras palavras, as alterações são necessárias para que se evitem a suspensão ou cancelamento dos benefícios. Um deles é o Auxilio Brasil que necessita do CadÚnico atualizado para utilizar as informações do sistema e compreender o contexto familiar de cada um dos beneficiários. Antes, a data limite era até o dia 14 sexta-feira e até então 1,4 milhões de famílias estavam inscritas nos lista de CadÚnico, porém sei que é 253.000 ainda não tinha atualizado o cadastro.

Para que serve o CadÚnico?

Como já estamos anteriormente, o CadÚnico serves, sobretudo, para que as famílias de baixa renda tenham acesso a programas sociais e culturais ofertados pelo convênio federal. Nesse sentido, é feita a inclusão da família pelos municípios, cujas informações são repassadas aos estados e desses para a união. Os principais benefícios inclusos são a tarifa social de emprego elétrica (TSEE), benefício de prestação continuadas (BPC), auxílio emergencial, Auxílio Brasil, ID JOVEM e tantas outros que são direcionados aos danos brasileiros.

Para que os interessados, é possível realizar uma consulta gratuita na internet, afim de que a pessoa entenda sua situação cadastral na internet. Para isso, acessar o portal do Cidadão, no site oficial do Governo Federal: https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-do-cadastro-unico-cadunico. No portal, os brasileiros poderão acessar a sua situação cadastral, com informações pessoais, dentre tantas outras questões. Lembrando que, para atualizar o cadastro, é necessário apresentar alguns documentos da pessoa responsável pelo cadastro, como:

CPF, de preferência; ou

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento; ou

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para indígenas que possuem apenas esse documento; ou

Carteira de Identidade – Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou

Título de Eleitor.

