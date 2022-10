Currículo perfeito: reunimos as melhores dicas e plataformas que vão te ajudar a criar um excelente currículo

Você provavelmente já ouviu o termo “CV” e “resumo” usados para se referir ao documento que você envia ao mercado à procura de emprego. Então, o que torna um currículo e um resumo diferentes? Na maior parte do mundo, as palavras “CV” e “resumo” se referem ao documento que você envia aos empregadores para se candidatar a um emprego (embora “resumo” seja menos comumente usado no Reino Unido e na Europa). Confira tudo sobre como fazer um ótimo currículo a partir de hoje.



Nos Estados Unidos e no Canadá, um currículo se refere especificamente ao longo documento usado para se candidatar a funções na academia, como cargos de pesquisa ou pós-graduação. Isso geralmente é chamado de currículo acadêmico. Os currículos acadêmicos geralmente são muito longos e incluem uma visão geral de sua carreira acadêmica, experiência em pesquisa, publicações e muito mais.

Simplificando, se você está se candidatando a empregos nos EUA ou no Canadá, um resumo é o que você precisa para se candidatar à maioria dos empregos, enquanto um currículo é um documento acadêmico específico. Mas se você é da Europa ou do Reino Unido, um currículo e um resumo são a mesma coisa.

Como fazer um CV (com exemplos)

Se você estiver se candidatando a um emprego fora da América do Norte, precisará de um currículo forte para conseguir uma entrevista. Para ajudá-lo a começar, veja como fazer um currículo que se destaque da concorrência:

1. Liste claramente suas informações de contato no topo

Primeira coisa: os empregadores precisam saber quem você é e como entrar em contato com você se quiserem oferecer uma entrevista.

Facilite a localização dessas informações, incluindo os seguintes detalhes de contato no cabeçalho do seu currículo, na parte superior da página:

Nome e sobrenome (em uma fonte grande);

Número de telefone;

Endereço de e-mail;

Perfil do LinkedIn (opcional).

Certifique-se de que seu endereço de e-mail e perfil do LinkedIn estejam atualizados e profissionais antes de adicioná-los ao seu currículo.

2. Abra com um objetivo ou resumo convincente do CV

Colocada logo abaixo do cabeçalho do seu currículo no topo da página, uma introdução de currículo concisa e direcionada é a melhor maneira de chamar imediatamente a atenção dos empregadores e convencê-los de que você é a pessoa certa para o trabalho.

Existem dois tipos de introduções de currículo comumente usadas por candidatos a emprego:

Objetivo CV (também conhecido como objetivo de carreira)

Resumo do CV (ou resumo profissional)

O objetivo de ambos os estilos de introdução é destacar rapidamente sua experiência e habilidades relevantes para convencer os empregadores a continuar lendo seu currículo. No entanto, a maneira como eles alcançam esse objetivo difere dependendo da introdução que você usa.