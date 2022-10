Empresa internacional oferece 5 mil bolsas de estudo para formação de profissionais em TI; faça sua inscrição

O Mercado de TI (Tecnologia da Informação) é um dos mais importantes quando o assunto é capacitação. Isso acontece devido à alta necessidade de os profissionais estarem cada vez mais se capacitando para entender a lógica do mercado e o que seus clientes realmente necessitam. Além disso, também se trata de um ambiente profissional em que as mudanças tecnológicas acontecem de maneira muito rápidas e, por isso, é tão importante que o profissional esteja atualizado ao que está acontecendo no mundo da tecnologia. Porém, ainda é muito difícil encontrar oportunidades que sejam tão completas e que realmente vivem formar profissionais de Tecnologia. Pensando nisso, a Warburg Pincus desenvolveu uma formação capaz de transformar pessoas em grandes profissionais de tecnologia. O curso é uma iniciativa que busca capacitar profissionais para esse mercado efervescente. Nesta matéria, você entende como tudo funciona e como se inscrever.

Como se inscrever no curso

O curso é destinado para todas aquelas pessoas que desejam se especializar na área de Tecnologia. Para se inscrever vírgula, acessar o site: https://www.dio.me/bootcamp/cloud-fullstack-bootcamp-warburg-pincus?ref=CG&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=cg-bootcamp-cloud-fullstack-warburg e preencher as informações até o dia 4 de novembro. O curso ocorrerá pela plataforma DIO e também contará com oito módulos de aulas gravadas, 12 monitoria ao vivo e especializada para os participantes, com desafios de desenvolvimento de código e uso de projetos.

Ou seja, não se trata apenas de um curso em que os alunos vão aprender a teoria sem aplicar na prática. Muito pelo contrário, o curso tenta ao máximo desenvolver a capacidade do aluno em articular o que aprendeu em sala de aula com as suas aplicações profissionais no dia a dia. Além disso, será um curso robusto e pensado justamente para formar profissionais para esse mercado que no momento necessita de profissionais gabaritados e com recursos cognitivos importantes para o desenvolvimento dos trabalhos futuros.

Sobre o programa de capacitação

O Curso da Cloud Full Stack Bootcamp, em parceria com mais 6 companhias de ensino tecnológico, trata-se de um programa de capacitação para profissionais da área de tecnologia que é composto por uma trilha de módulos em JavaScript, Angular, Java, Spring Framework, banco de dados e Cloud computer AWS. Além disso, o curso é totalmente online e será ministrado pela plataforma Edtech Dio, onde estarão disponíveis as coletâneas de aulas e monitorias do curso de capacitação.

Além disso, trata-se também da maior Comunidade Educacional da América Latina sobre desenvolvimento de software e que disponibiliza bolsas integrais para profissionais do mercado. De fato, para o currículo se trata de uma grande oportunidade e que não os candidatos não podem deixá-la de lado, sobretudo porque há disponíveis inúmeras bolsas de estudo. Confira o site de capacitação que citamos no início da matéria e entenda melhor como tudo vai funcionar e quais os pré-requisitos de inscrição.

