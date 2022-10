Youtuber é uma profissão rentável? Quanto ganha um?

Se você quer ser um influenciador digital, então você no lugar certo! A dica de hoje é para ganhar dinheiro com o YouTube. Fique de olho em nossas sugestões para iniciar um canal e torná-lo sua fonte de renda. Ou pelo menos uma fonte de renda extra.

O YouTube, traduzido como “canal feito por você”, apareceu em fevereiro de 2005 nos Estados Unidos. Ele foi criado por dois colegas de trabalho de uma empresa de tecnologia. O site foi construído devido ao inconveniente de compartilhar arquivos de vídeo por e-mail, devido ao seu tamanho. A plataforma permite aos usuários carregar seus próprios vídeos para a web, que podem ser vistos por qualquer pessoa no mundo inteiro.

Hoje, o YouTube pertence ao Google e tornou-se uma fonte lucrativa não apenas para os proprietários da plataforma, mas também para seus usuários. Aqueles que criam seu próprio canal tem chances de ganhar dinheiro com conteúdo e entretenimento.

Como criar um canal?

Passo a passo:

Crie uma conta no Gmail Acesse o Google Crie um e-mail no Gmail Vá para o site do YouTube Clique em seu perfil, no canto direito da tela Estúdio de Criação Canal, presente no lado esquerdo da tela Faça o upload de um vídeo seu

Vídeos

Como escolher o tema para os vídeos?

Basta escolher algo que você gosta e acreditar que tem o domínio para falar. O YouTube é um lugar onde há espaço para discutir vários assuntos, então é só começar. Para que você tenha engajamento, é importante criar uma rotina de publicações e sempre se concentrar no que parece interessante para aqueles que estão assistindo. Afinal de contas, o bom desempenho de um canal é medido na quantidade de opiniões e no engajamento do público. É essencial manter o foco!

E como ganhar dinheiro com o YouTube?

Você precisa decidir se quer fazer dele uma primeira ou segunda fonte de renda. Para tornar seu canal lucrativo, você precisa manter alguns pontos em mente.

5 dicas para ganhar dinheiro com o YouTube:

Anúncios Os produtos publicitários em seu canal são uma forma de trazer monetização. Isso significa: traga dinheiro para sua conta. Entretanto, você precisa ter um alto número de assinantes e opiniões. Patrocínio A produção de conteúdo patrocinado também traz dinheiro para você, pois haverá alguém pagando para que esse vídeo seja publicado. Conseguir patrocínio não é uma tarefa nada fácil, e você precisa ter muito envolvimento dentro do site. Canal pago Sim, o YouTube permite que você se torne um canal pago. Neste caso, os telespectadores precisam assinar seu canal para ter acesso aos seus vídeos. Desta forma, você terá uma fonte de renda ao vender o conteúdo. Nicho específico Você pode desenvolver um canal focado em um assunto específico. Desta forma, você pode explorar o assunto com mais profundidade e promover produtos relacionados ao conteúdo. Exposição e divulgação do seu produto Você também pode explorar algo com que já trabalha e criar vídeos focados na promoção de seu próprio produto. Um exemplo é se você tem um salão de beleza, você pode criar vídeos focados na atividade do seu salão.

