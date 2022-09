Nova tecnologia transforma sua bike em bicicleta elétrica

Os veículos elétricos já não pertencem mais ao futuro e estão cada vez mais próximos da sociedade. Tudo começou com a bicicleta elétrica, a qual ganha uma nova versão todos os anos. Como um meio prático, barato e ecológico de se locomover as e-bikes estão cada dia mais populares na sociedade.

Inclusive, uma nova tecnologia já foi desenvolvida e começará a ser comercializada para transformar o modelo tradicional em bicicleta elétrica. Pois é, se você tem uma bike parada na sua casa, em breve ela poderá ganhar uma versão elétrica sem precisar de grandes modificações e ajustes.

Nova tecnologia permite transformar a sua bike em bicicleta elétrica

O produto foi desenvolvido pelo designer de produto norte-americanao Sommath Ray. Batizado de “Clip”, o novo mecanismo que transformará qualquer bicicleta em elétrica encontra-se em fase de pré-venda nos Estados Unidos da América (EUA).

De um modo prático, basta acoplar a ferramenta na roda dianteira da bike e plugar um comando no guidão. Pronto, você terá uma bicicleta elétrica para rodar em sua cidade tranquilamente. Bastam apenas 40 minutos para recarregar a bateria do Clip em 100%.

Segundo as informações do fabricante, o dispositivo pode fazer o ciclista rodar até 24 quilômetros em apenas 45 minutos. A autonomia é grande, já que ele não precisa ser acionado o tempo inteiro e pode ser uma “mão na roda” para enfrentar subidas, enquanto o sistema descansa nas ladeiras e em vias planas do município.

Clip foi criado para atender qualquer modelo de bicicleta

Uma das grandes vantagens é que o aparelho que “cria” uma bicicleta elétrica pode ser colocado em qualquer bike comum. Ele pode ser ajustado para atender diferentes aros, marcas e modelos.

Basta retirar facilmente o mecanismo elétrico e você terá sua bicicleta antiga exatamente como ela era. A ferramenta cabe em uma pequena mochila e pode ser transportada para qualquer lugar.

No entanto, o produto será comercializado apenas nos EUA por enquanto e está em fase de pré-venda. O preço sugerido é de US$ 399, ou seja, mais de R$ 2 mil.

A única parte negativa é que ele não foi feito para ser utilizado na chuva, mas a fabricante promete que vai lançar uma versão com esse tipo de funcionalidade. Se você quiser saber mais, acesse: www.clip.bike.