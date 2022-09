Pesquisa: cerveja pode prevenir demência na velhice

A ciência está sempre oferecendo algumas informações importantes para a vida das pessoas, principalmente no que tange a saúde individual de cada um. Dados surpreendentes apontados por cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostram que consumir cerveja moderadamente pode reduzir a chance de um paciente desenvolver demência na velhice.

Beber cerveja pode ser saudável – em doses pequenas e regulares

A pesquisa desenvolvida na universidade australiana foi publicada na revista científica especializada chamada Addiction. Os acadêmicos analisaram um banco de informações com mais de 25 mil pessoas cadastradas e que participaram em 15 estudos distintos realizados nos mais diferentes continentes da Terra.

Com base nas análises realizadas, os estudiosos conseguiram notar que o consumo moderado de cerveja ajudou a reduzir em até 38% as chances de desenvolver demência na velhice, depois dos 60 anos de idade.

Confira o que os cientistas avaliaram:

Característica 1 – Os resultados foram observados em quem consumia até 2 copos de cerveja por dia;

Característica 2 – Para obter os benefícios, é necessário fazer consumo regular;

Característica 3 – Pessoas que já tomaram cerveja regularmente no passado, mas pararam, não demonstraram nenhum tipo de alteração;

Característica 4 – Beber excessivamente – mais do que a dose recomendada – agrava as chances de desenvolver a doença mental.

Outros estudos relacionaram o consumo de álcool com benefícios

Vale lembrar que existe um outro estudo realizado na França e no Reino Unido que mostrou a eficiência de uma pequena dose de vinho ao dia como preventivo de demência. As análises amostrais foram publicadas no Britsh Medical Journal (BMJ), um periódico conceituado no meio acadêmico mundial.

De acordo com essa pesquisa, a ocorrência de demência foi reduzida em até 47%. No entanto, as pessoas que tomavam mais do que uma pequena dose possuíam 17% mais de chances de desenvolver o quadro clínico.

Atenção! Consulte um médico

Por fim, é importante salientar que nenhuma dessas informações deve ser entendida como indicação de consumo alcoólico. Os próprios pesquisadores mostram que não são todas as pessoas que podem se beneficiar ao tomar até dois copos de cerveja no dia (ou uma dose de vinho).

As pesquisas são preliminares e carecem de aprofundamento. Por isso, sempre consulte um médico antes de alterar qualquer padrão de consumo que você tenha.