iPhone usado? Não compre antes de ler essas instruções

Com os pés no chão, não é difícil entender que poucos brasileiros terão condições de comprar um iPhone novinho em folha. O preço da versão 14 topo de linha ultrapassa a casa dos R$ 15 mil, o que simboliza o preço irrisório para a realidade do povo brasileiro, certo? Por isso, muitas pessoas optam por buscar um aparelho de “segunda mão”, ou seja, um iPhone usado. Pensando nisso, o portal Notícia da Manhã resolveu revelar uma dica para ajudar na compra de um aparelho nessa condição.

O que você precisa saber antes de comprar um iPhone usado

Talvez você não saiba, mas existe um macete importante e que vai te ajudar na hora de escolher um aparelho iPhone usado. Inclusive, essa informação é realmente decisiva e capaz de avaliar se o celular ainda possui boas condições de uso ou se é melhor esperar mais um tempo e juntar uma quantia maior para ter acesso ao telefone da Apple.

O que você precisa fazer é checar a saúde da bateria do iPhone usado. Essa informação básica é capaz de revelar se o aparelho ainda “presta” ou não. Claro que os estado geral do dispositivo precisa ser levado em consideração, como trincas, defeitos na tela, aparência etc. No entanto, a saúde da bateria é o ponto-chave que deve ser checado.

O que é a saúde da bateria do iPhone?

De modo objetivo, a saúde da bateria é uma métrica instalada pela própria Apple dentro do seu smartphone para identificar ao estado geral do equipamento. Ela mostra como está a condição do componente que fornece energia para o iPhone usado ou novo funcionar adequadamente. Além disso, ela também serve para ter uma noção da vida útil dele.

Caso você não saiba, qualquer aparelho celular possui uma vida útil medida em ciclos de carga. Isso quer dizer que toda vez que a bateria é recarregada em 100%, gasta-se um ciclo. Depois de milhares de ciclos completos, o telefone começa a apresentar desempenho reduzido e limitado.

Fuja de iPhone usado com nível de bateria menor do que 80%

De acordo com a própria fabricante, se a saúde da bateria do iPhone usado for inferior a 80%, você deve evitar a compra. Isso porque nessas condições, o aparelho já apresenta lentidão e pode não conseguir rodar todos os softwares que você deseja. Isso acontece por meio de um dispositivo interno de segurança que corta o desempenho para evitar danos no hardware e fazer com que o telefone desligue repentinamente.

Nível de saúde da bateria inferior a 70% é ainda mais crítico e você não deve adquirir um iPhone nessa condição.

Saúde da bateria não é a mesma coisa que carga de energia

Por fim, você deve entender que a saúde da bateria do iPhone não é representada pelo nível de carga.

Para checar a saúde faça o seguinte, acesse: Ajustes > Bateria > Saúde da bateria. Pronto, é só ver qual será a porcentagem exibida na tela.