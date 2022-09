O que falta para o consignado do Auxílio Brasil ser liberado?

Quase 6 meses depois de ser apresentado como Medida Provisória e um mês depois de virar lei, o consignado do Auxílio Brasil promete ser liberado em breve. Especialistas na área acreditam que a nova modalidade de empréstimo pode estar disponível até o final de semana. Pelo menos, foi isso o que afirmou o Ministério da Cidadania nessa terça-feira (27).

O que falta para liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

A última edição do Diário Oficial da União (DOU) trouxe a regulamentação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Isto é: o governo finalmente estabeleceu todas as diretrizes que vão nortear as instituições financeiras e bancos credores em como efetuar a transação.

Na prática, os bancos já podem fazer o empréstimo, embora falte apenas uma etapa. É preciso que a empresa que fornecerá o dinheiro esteja credenciada junto ao governo para operar de tal maneira. Sendo assim, agora o consignado depende de uma série de procedimentos burocráticos.

Sendo que as regras para liberação do empréstimo foram estabelecidas há apenas um dia, agora as instituições deverão definir quais condição terão para realizar o empréstimo. Por esse motivo, não existe uma data precisa sobre quando isso irá acontecer.

Em coletiva recente, o corpo administrativo do Ministério da cidadania afirmou que a expectativa é a de que a liberação ocorra até sexta-feira (30) – último dia útil antes das eleições presidenciais de primeiro turno (marcadas para 2 de outubro, próximo domingo).

O portal de notícias G1 entrevistou algumas empresas financeiras, pelo menos as mais populares, porém nenhuma delas confirmou qualquer data e apenas disseram que estão analisando as condições, além de outras que não irão oferecer o produto.

Dentre elas, o Nubank disse que não trabalha com consignado. O Bradesco, BMG, Santander, e Banco Inter afirmaram que não irão operar a linha de consignado do Auxílio Brasil. Os demais estão avaliando as possibilidades, mas de maneira ainda bastante incerta.

Quais serão as regras para conceder o consignado do Auxílio Brasil

De acordo com a portaria divulgada na terça-feira, no DOU, as condições para disponibilizar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil são:

Condição 1: o empréstimo utilizará o valor original do benefício de R$ 400;

Condição 2: as parcelas não poderão passar de 40% do benefício, o que totaliza um valor máximo de R$ 160;

Condição 3: as prestações podem ser divididas em até 24 vezes, ou seja, 2 anos;

Condição 4: os juros ficaram estabelecidos com um teto de 3,5%;

Condição 5: não poderão ser cobradas nenhum tipo de taxa extra;

Condição 6: os bancos não podem oferecer carência para começar a pagar;

Condição 7: a responsabilidade pelo pagamento será integral dos beneficiários, sendo que se o Auxílio Brasil for cancelado, o governo não arcará com os custos. Eles ficarão sob responsabilidade do cliente.

Além dessas regras, existem outros pormenores que podem ser visitados no diário oficial: www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao.