Urgente! Governo publica regras para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Nesta terça-feira (27), o governo federal publicou uma portaria que regulamente o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. A medida está presente no Diário Oficial da União (DOU) e estabelece alguns critérios a respeito do tema.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil: entenda quais serão os critérios

De acordo com o documento publicado pelo governo, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil não utilizará o valor atual de R$ 600, mas sim o original de R$ 400. Os beneficiários poderão utilizar até 40% do benefício para comprometer com as parcelas do crédito, ou seja, será possível pagar R$ 160 por mês depois de emprestar o dinheiro do banco.

Além disso, o governo estabeleceu um número total de até 24 parcelas (2 anos) e as taxas de juros não podem passar de 3,5% ao mês – o que supera muitos outros tipos empréstimos consignados já oferecidos em diversas condições distintas.

A Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania (Senarc) será a responsável por descontar o valor mensal das parcelas de cada beneficiário. Dessa maneira, o beneficiário receberá apenas o valor restante, já com a diminuição gerada pelo empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

Veja em detalhes as regras publicadas pelo governo nesta terça-feira (27)

Confira em detalhes todas as regras que compõem a portaria regulamentar sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil.

Regra 1: o empréstimo será calculado com base no valor de R$ 400 (não serão usados os R$ 600 emergenciais que estão sendo pagos até dezembro);

