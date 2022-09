Ele tirou os sapatos e ficou milionário com fotos de seus pés sujos

Gosto é individual e cada um tem o seu, certo? Com o avanço das redes sociais, essa é uma máxima que não se discute. Existe de tudo um pouco para agradar os internautas no mundo inteiro. Prova disse é um rapaz que decidiu parar de usar calçados há um bom tempo e conseguiu ficar milionário mostrando e vendendo as fotos de seus pés sujos.

Pode parecer loucura, mas o perfil do chamado Barefoot Guy (na tradução livre: Rapaz Descalço) no TikTok acumula mais de meio milhão de seguidores e outras dezenas de milhões de curtidas. Porém, não é apenas através das redes sociais que George Woodville conseguiu ganhar um bom dinheiro.

George comercializa a foto de seus pés sujos no OnlyFans

O rapaz britânico ainda utiliza a rede OnlyFans para vender fotos exclusivas de seus pés sujos. Afinal, ele está há um ano andando 100% descalço, 24 horas por dia. A sola de seus pés demonstra ter formado uma espécie de crosta rígida e estão quase sempre com uma camada de sujeira escura.

“É incrível pensar que os meus pés podem pagar as minhas contas”, disse o rapaz recentemente em entrevista divulgada na internet para o PA Real Life. Ele conseguiu angariar uma verdadeira fortuna com as fotos de seus pés sujos nas redes sociais. Embora, o OnlyFans seja lima plataforma para conteúdos eróticos, George encontrou um público disposto a pagar pelas fotos de seus membros inferiores.

Idea de andar descalço veio após uma crise de saúde mental

Woodville afirma ter passado por um período mentalmente conturbado e sentia que precisava se conectar com a natureza, com o planeta e com a própria vida. Foi então que ele decidiu andar descalço e sentiu que isso era exatamente o que precisava.

A partir de agora, o rapaz tem o objetivo de influenciar outras pessoas a aderirem ao estilo chamado de “aterramento” ou de “base verde”. Em resumo, seria como se as cargas elétricas da Terra pudessem gerar benefícios para o organismo humano. No entanto, é importante frisar que não existe comprovação científica a respeito desse assunto.

Basta procurar pelo nome do rapaz no TikTok e nas redes sociais para conferir um pouco da rotina dele, que está há mais de 365 sem colocar um chinelo sequer nos pés sujos.

