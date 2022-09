Benefício para mães soma até R$ 850 por mês em 2022

Entender quais são os benefícios que o poder público pode oferecer para os brasileiros faz parte do processo de cidadania. Mesmo as ajudas de custo não são ferramentas de “favor”, mas sim de reparação social e de direito de boa parte da população, como o Auxílio Brasil. O que poucos sabem é que existe um benefício para mães que pode pagar até R$ 850 até o final do ano.

Benefício para mães que pode somar R$ 850 até o final de 2022 todos os meses

Sim, você não leu errado, existe um benefício para mães pago no Brasil e que pode somar a quantia de R$ 850 todos os meses até o final de dezembro deste ano. Isso acontece porque o benefício paga R$ 250 para a mulher e ainda soma os R4 600 do Auxílio Brasil que será pago até 31 de dezembro.

Para receber o valor, a mulher deve ter pelo menos um filho e demonstrar vulnerabilidade social. Isso significa que é necessário estar inclusa no Cadastro Único do governo (CadÚnico). O melhor de tudo é que o benefício para mães não interfere no recebimento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

O programa que estamos tratando aqui se chama “Mães de Goiás” e faz parte de um rol de ações criadas pelo governo estadual goiano para atender a demanda dessas mulheres. É preciso amparar as mães com filhos que tenham entre 0 a 6 meses de vida, com valores pagos todos os meses de R$ 250. Normalmente, são cidadãs que também têm acesso ao Auxílio Brasil, o que totaliza R$ 850 até o final do ano.

O que é preciso para solicitar o benefício das mães no Brasil?

De acordo com as regras, o programa de benefício para mães é voltado exclusivamente para as mulheres que morem no estado de Goiás e que já tenham se registrado no CadÚnico. O procedimento pode ser realizado em qualquer Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade em que reside.

É preciso saber, no entanto, que o recebimento do benefício tem “prazo de validade”. Ele pode ser pago por 12 meses, mas com prorrogação máxima de mais 36 meses, o que totaliza até 4 anos de pagamentos para cada parcela de R$ 250. Uma mãe que receba os valores por 4 anos, teria recebido, portanto, R$ 12 mil do governo.

Conheça as condições para receber o auxílio todos os meses

Abaixo, listamos todas as condições que viabilizam o recebimento dos valores:

Condição 1 : manter a carteirinha de vacinação de todas as pessoas da casa em dia, desde que tenham menos de 10 anos de idade;

: manter a carteirinha de vacinação de todas as pessoas da casa em dia, desde que tenham menos de 10 anos de idade; Condição 2 : demonstrar comprovação de acompanhamento nutricional e de saúde para o filho ou filha de até 6 meses de vida;

: demonstrar comprovação de acompanhamento nutricional e de saúde para o filho ou filha de até 6 meses de vida; Condição 3 : caso esteja grávida, a mulher precisa realizar exames de saúde pré-natal regularmente;

: caso esteja grávida, a mulher precisa realizar exames de saúde pré-natal regularmente; Condição 4 : quando for convidada, deverá participar de reuniões socioeducativas da prefeitura municipal;

: quando for convidada, deverá participar de reuniões socioeducativas da prefeitura municipal; Condição 5: também se for convidada, cursar cursos profissionalizantes e de qualificações gratuitos e oferecidos pelo poder público.

Por fim, todos os detalhes podem ser acompanhados pelo site do programa: www.social.go.gov.br. O calendário de pagamentos e os métodos de inscrição podem ser conferidos no mesmo endereço digital.

