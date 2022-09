Desvendado: o que esperar do consignado do Auxílio Brasil hoje

Afinal de contas, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil vai sair ou não? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem ainda hoje, 26 de setembro de 2022, mesmo a operação de crédito tendo sido proposta ainda no primeiro semestre do ano pelo Projeto de Lei 14.431.

O que não faltam são sites de notícias para especular a possibilidade do assunto de uma maneira até mesmo bastante ilusória, como se ele estivesse prestes a sair. Na verdade, pouco se sabe sobre quando o consignado do Auxílio Brasil pode ser libera, se é que isso vai acontecer mesmo. Entenda melhor o assunto.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode ser liberado agora?

Dizer que sim, pode ser uma ilusão, mas afirmar que não também é. Ou seja, ninguém, com exceção do próprio governo sabe afirmar quando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode ser viabilizado para a população.

Na prática, o povo aguarda a Caixa Econômica Federal fazer o anúncio derradeiro a respeito do assunto. Porém, existem alguns fatores que precisam ser analisados antes de criar altas expectativas:

Fator 1: estamos em ano eleitoral e antes de decidir a respeito da nova administração do pais, dificilmente algum benefício será alterado no segundo semestre;



Fator 2: o governo estabeleceu recentes contenções de gastos de quase R$ 2,6 bilhões. Mesmo que o dinheiro do empréstimo venha dos bancos, a verdade é que isso influencia na decisão;



Fator 3: o Auxílio Brasil é oferecido de modo temporário por um valor superior ao original. Isso dificulta a liberação do consignado.



Fator 4: ainda falta a regulamentação do processo ser criada e disponibilizada para as pessoas.



Fator 5: várias instituições foram contra o consignado do Auxílio Brasil por temer o endividamento ainda maior das famílias de baixa renda. Por exemplo: o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a Defensoria Pública do estado de São Paulo e a USP de Ribeirão Preto são contra a medida.

O que esperar para o futuro?

De acordo com a previsão orçamentária que o atual governo enviou ao Congresso para 2023, o Auxílio Brasil terá valor de R$ 405 no próximo ano. Isso quer dizer que os atuais R$ 600 pagos em cada parcela terminam em dezembro e não devem ser mantidos.

Por isso, segundo os analistas, dificilmente os bancos vão liberar o consignado do Auxílio Brasil antes do final de 2022. Afinal de contas, a porcentagem do benefício comprometido pelas parcelas do empréstimo (até 40%) atual ficaria bem acima da mesma quantia para o ano seguinte. Esse fator pode gerar problemas legais e graves de endividamento em médio prazo.

