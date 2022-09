Você também faz parte do grupo das pessoas que está na expectativa da Black Friday, no dia 25 de novembro? A data é uma das mais procuradas e aguardadas para fazer as compras de final de ano e, inclusive, as do próximo ano. O que poucas pessoas sabem é que dá para começar a se preparar e até a economizar a partir de agora, quase dois meses antes do dia das ofertas.

Para te auxiliar a economizar de verdade e não ser pego por falsas promoções de Black Friday, separamos algumas dicas que devem ser tomadas a partir de agora. Afinal, a verdade é que mesmo que algumas empresas abaixem os preços de verdade, muitas delas também aproveitam a data para “forjar” uma promoção que nunca existiu.

Como economizar na Black Friday a partir de já?

A primeira coisa que você deve ter em mente para conseguir economizar de verdade na Black Friday é a respeito da comparação de preços. Não adianta deixar para olhar os preços das mercadorias que você quer uma semana antes do dia 25 de novembro (um dia antes, então, nem se fala).

Por isso, comece a fazer o seguinte a partir de hoje:

Passo 1: tenha em mente tudo o que você desejaria comprar, até mesmo o que não tem tanta certeza;

Passo 2: monitore diariamente os principais marketplaces e sites de venda para checar o preço de cada um dos produtos;

Passo 3: monte uma planilha no Excel ou em um caderninho de anotações para saber o preço de cada produto. Sempre que houver uma variação, acrescente o novo valor na tabela;

Passo 4: estabeleça um limite de valor que poderá ser gasto no dia da promoção, com base nos preços que vêm acompanhando.

Você precisa monitorar os preços a partir de já, pois algumas empresas encarecem os produtos mais procurados na Black Friday, para fingir que essas mercadorias diminuíram de valor no dia da promoção.

Mais dicas para economizar durante as compras em novembro

Além de seguir o passo a passo para monitorar os preços durante a Black Friday, você deve seguir mais algumas dicas que vão te ajudar a economizar um bom dinheiro, antes e durante o dia de promoção, em novembro.

Anote muito bem cada uma delas:

Dia 1: além de monitorar os preços, você precisa saber exatamente o que quer comprar e o que precisa comprar;

Dia 2: deixe o cartão de crédito liberado para conseguir benefícios com os programas de fidelidade;

Dica 3: cadastra-se em programas de fidelidade e de cashback a partir de agora, para ter direito de usufruir do benefício em novembro;

Dica 4: separe um dinheiro para gastar e deixo-o rendendo em algum CDB vantajoso até lá;

Dica 5: não faça dívidas até a Black Friday para não comprometer o seu orçamento;

Dica 6: procure as lojas e empresas que mais receberam reclamações na promoção do ano passado para evitar elas em 2022;

Dica 7:da mesma forma, analise todas as outras que foram bem avaliadas.

Atenção com fraudes durante a Black Friday

Por fim, você precisa se manter atento com as compras em novembro e sempre evitar sites falsos, empresas que lideram rankings de reclamações e também aquelas que são conhecidas por realizar promoções de mentira.

O Procon costuma avaliar diversos e-commerces e lojas físicas durante a Black Friday. Depois de efetuar a avaliação, o órgão emite um relatório e lista todas as empresas que cometeram abusos, falhas e até crimes contra o consumidor brasileiro.

Fique sempre atento para evitar cair em armadilhas, pois o momento também costuma ser utilizado por golpistas e aproveitadores que apenas querem extorquir as vítimas.

