Adiantamento do 13º salário: veja quem pode e como solicitar

O final do ano se aproxima e muitas pessoas estão atrás daquele dinheiro a mais para fechar as contas e garantir o Natal e vira com mais tranquilidade. Pensando nisso, uma das saídas é a de adiantar o 13º salário, costumeiramente pago entre novembro e dezembro do ano corrente. Veja se isso é possível e como pode ser feito.

Como funciona o adiantamento do 13º salário?

Na prática, a opção de adiantar o 13º salário funciona como uma espécie de empréstimo com garantia. O trabalhador pode receber o salário extra antes da hora e depois ceder o benefício trabalhista ao banco para quitar a dívida.

Sendo assim, é preciso entender algumas coisas antes de fazer essa escolha:

1: você receberá menos do que o 13º salário pago na data certa;

2: o valor será respectivo ao número de meses trabalhados. Se você adiantar em outubro, portanto, receberá o valor referente a 10 meses de trabalho;

3: o dinheiro terá incidência de juros, os quais serão descontados já na hora do empréstimo (cada banco possui uma política para isso);

4: não há como impedir o desconto da dívida nos meses de recebimento corretos.

Sabendo disso, você poderá tomar uma decisão mais acertada de acordo com a sua necessidade. Já que se você receberia um determinado valor caso aguardasse a chegada de novembro ou dezembro, saiba que esse montante será menos ao adiantar o salário.

Existem situações que o valor pago não será proporcional ao número de meses trabalhados, mas é preciso consultar a viabilidade disso junto à instituição financeira.

Veja também: ITCMD no Paraná, saiba como funciona

Quem pode solicitar o adiantamento?

De um modo geral, existem algumas pessoas que podem fazer a solicitação do 13º salário; são elas:

1 – Trabalhadores da iniciativa privada, com registro de acordo com a Consolidações das Leis Trabalhistas (CLT);

2 – Aposentados e pensionistas do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS);

3 – Servidores públicos.

Se você se enquadra em algumas dessas situações, poderá ter a chance de solicitar o adiantamento do 13º salário para o bando onde recebe o benefício.

Como fazer a solicitação do 13º salário adiantado?

Para solicitar o adiantamento dos valores, o caminho costuma ser apenas um: entrar em contato com a instituição financeira. Por regra, apenas os bancos tradicionais oferecem esse modelo de empréstimo.

Servidores públicos devem entrar em contato com o Banco do Brasil ou com a Caixa Econômica Federal, a depender do órgão que gerencia os pagamentos.

A opção pode aparecer no seu aplicativo bancário, na área relativa a empréstimo ou crédito. Caso contrário, será preciso entrar em contato com a gerência do banco.

Veja também: 9 cidades para quem quer morar no litoral