Previsão do Auxílio Brasil de 2023 não paga uma cesta básica

Recentemente, o governo federal enviou a uma proposta orçamentária para 2023 ao Congresso Nacional. Nela, as parcelas do Auxílio Brasil foram atualizadas para o valor de R$ 405,21, o problema é que o valor é insuficiente para comprar uma cesta básica em qualquer capital do país.

Vale lembrar que o Auxílio Brasil teve o seu valor alterado no meio do ano para R$ 600. A mudança faz parte da PEC Kamikaze que criou outros benefícios, como o Bem Caminhoneiro e o Bem Taxista. Todas essas gratificações serão pagas até 31 de dezembro e não existe nada que possa fazer elas prorrogarem por mais tempo.

Sendo assim, é coerente pensar no Auxílio Brasil em um preço que esteja alinhado com a proposta de orçamento para 2023. A comparação com o preço da cesta básica se faz a partir dos dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Quanto custa uma cesta básica padrão nas capitais brasileiras?

O preço padrão de uma cesta básica “acessível” varia de R$ 539,57 até R$ 749,78. Confira abaixo a lista com todos os preços espalhados por 17 capitais. Os dados estão atualizados conforme o que foi repassado e informado no mês de agosto deste ano:

1º em preço de cesta básica – São Paulo: R$ 749,78;

2º em preço de cesta básica – Porto Alegre: R$ 748,06;

3º em preço de cesta básica – Florianópolis: R$ 746,21;

4º em preço de cesta básica – Rio de Janeiro: R$ 717,82;

5º em preço de cesta básica – Campo Grande: R$ 698,31;

6º em preço de cesta básica – Vitória: R$ 697,39;

7º em preço de cesta básica – Brasília: R$ 689,31;

8º em preço de cesta básica – Curitiba: R$ 685,69;

9º em preço de cesta básica – Goiânia: R$ 660,83;

10º em preço de cesta básica – Belo Horizonte: R$ 638,19;

11º em preço de cesta básica – Belém: R$ 634,85;

12º em preço de cesta básica – Fortaleza: R$ 626,98;

13º em preço de cesta básica – Recife: R$ 598,14;

14º em preço de cesta básica – Natal: R$ 580,74;

15º em preço de cesta básica – Salvador: R$ 576,93;

16º em preço de cesta básica – João Pessoa: R$ 568,21;

17º em preço de cesta básica – Aracaju: R$ 539,57.

Auxílio Brasil atual de R$ 600 pagaria alimentação em apenas 5 capitais

Mesmo que o valor de R$ 600 fosse mantido pelo governo em 2023, ainda assim o valor do Auxílio Brasil seria suficiente para pagar a cesta básica em apenas 5 capitais da nação: Aracaju, João Pessoa, Salvador, Natal e Recife.

Vale destacar que as informações deste texto são apenas estimativas, pois ainda não se sabe qual será o custo de uma cesta básica no ano que vem. Além disso, o valor exato da parcela do Auxílio Brasil ainda não foi seguramente estabelecido, mas é provável que não se altera do que consta no documento redigido pelo próprio governo atual.

