Sua chave Pix pode estar nas mãos erradas? Veja como descobrir

Recentemente, o Banco Central (BC) revelou um novo vazamento de dados e de mais do que 137 mil chaves Pix em todo o país. Por isso, talvez você esteja se perguntando se alguém pode estar usando a sua chave Pix para cometer crimes e receber dinheiro em seu nome. Pensando nisso, separamos algumas dicas para tirar essa questão da sua cabeça de uma vez por todas.

Como descobrir se alguém está utilizando a sua chave Pix indevidamente?

Uma das ferramentas mais úteis que pode informar a respeito de transações bancárias em seu nome é o site Registrato (www.registrato.bcb.gov.br). Ele permite monitorar diversos dados em seu nome, incluindo empréstimos que foram realizados, os bancos onde possui conta e a própria chave Pix (mais de uma se for o caso).

No registrado você também tem acesso a dívidas com órgãos públicos federais, dados de compra e venda de moeda estrangeira e sobre cheques sem fundo que foram emitidos por você ou com seus dados pessoais.

Veja também: Como parcelar transferência no Pix em até 12 vezes? Aprenda

Como verificar sua chave Pix no Registrado?

Se você está com medo de que alguém esteja usando sua chave Pix, basta seguir o passo a passo para verificar a situação:

Passo 1: faça login no sistema Registrato através do site acima ou utilizando seu usuário do portal gov.br;

Passo 2: clique no tema que mais lhe interessa para obter relatórios e informações necessárias;

Passo 3: emita o relatório, mas saiba que ele possui um tempo de atualização. Isso quer dizer que alguém pode estar usando sua chave Pix agora, mas a informação ainda não entrou para o sistema oficial.

Se você quiser mais confiabilidade, procure por informações junto às suas redes bancárias.

O Registrato ainda possibilita:

– Informações sobre seus empréstimos e financiamentos;

– Descobrir em quais instituições financeiras você possui conta;

– Ver a relação de cheques em seu nome que foram devolvidos;

– Consultar sua situação de inadimplência junto a órgãos públicos federais, como o Cadin, por exemplo;

– Informações gerais sobre Chave Pix em seu nome;

– Informações a respeito de operações cambiais e internacionais realizadas por você.

O que fazer se alguém tiver roubado sua chave Pix?

Caso exista algum empréstimo errado em seu nome ou se a sua chave Pix estiver em possa de outra pessoa, entre em contato com o banco Central (www.bcb.gov.br) ou com a sua própria agência.

Além disso, registre um boletim de ocorrência e consulte algum especialista jurídico para lhe orientar sobre a situação.

Veja também: Desvendado: o que esperar do consignado do Auxílio Brasil hoje