Falta de vitamina D? Entenda como isso te afeta e veja o que fazer

Uma das substâncias mais populares com relação à saúde atualmente é, sem dúvidas, a vitamina D. O nutriente é visto como um dos principais elementos para gerar bem-estar e boa forma ao organismo. Não é à toa que receitas naturais de reposição, remédios orgânicos e suplementos alimentares estão na moda entre as pessoas que se ligam ao mundo fit.

De fato, a vitamina D possui um papel fundamental para a saúde humana. De um modo resumido, ela atua na composição óssea do esqueleto humano, promove o crescimento do corpo, ajuda no desenvolvimento intelectual, desenvolve a musculatura, regula o metabolismo e promove boa saúde para diversos órgãos e para o sistema cardiovascular.

Com base nesses breves temas dá para entender o porquê da importância em se falar no assunto. Porém, uma das dúvidas comuns diz respeito à baixa concentração de vitamina do complexo D no organismo. Entenda como identificar os sintomas, conforme aponta a Organização Mundial da Saúde e outras autoridades sobre o tema.

Sintomas de baixa concentração de vitamina D no corpo

Não foi mencionado acima, mas a vitamina D é um dos nutrientes mais importantes que atua no fortalecimento do sistema imunológico. Por isso, um dos sintomas de sua baixa concentração é a resistência do corpo comprometida. É normal que a pessoa se sinta fraca e que esteja doente com muita frequência.

Além disso, também é sintoma:

Sintoma 1 – Cansaço e fadiga sem motivo aparente;

Sintoma 2 – Dores lombares, nas costas e nos ossos do corpo;

Sintoma 3 – Problemas graves de cicatrização;

Sintoma 4 – Falta de humor e desânimo constante;

Sintoma 5 – Dores no corpo;

Sintoma 6 – Queda de cabelo;

Sintoma 7 – Fraqueza.

Aliás, vale a pena reforçar que vários estudos atuais mostram que a deficiência de vitamina D pode estar atrelada a casos de depressão e de ansiedade. Ou seja, ela tem uma importante atuação no sistema nervoso central e para o bem-estar humano.

A deficiência dessa vitamina é mais comum em pessoas idosas ou imunossuprimidas.

Como repor o nutriente que está faltando?

A indicação mais adequada é a de procurar por um nutricionista ou nutrólogo, até mesmo outros médicos e profissionais capacitados. Eles poderão indicar o melhor tratamento para reverter o quadro.

No entanto, a exposição moderada à luz solar e a alimentação rica em ácido graxos, como os que estão presente nos peixes, pode ajudar bastante no processo em longo prazo. Além disso, há uma série de suplementos naturais ou não que também podem ser receitados por um profissional.

Como sempre, quando o assunto é bem-estar, o exercício físico ajuda bastante no processo.