A dúvida como puxar o CNIS pelo celular é uma dúvida muito frequente, tão frequente quanto a dúvida sobre o que fazer quando o CNIS está errado, pensando nisso, preparamos esse texto, para sanar essa dúvida de uma vez por todas.

Atualmente, ter informações precisas e rápidas é essencial porque a Internet nos permite fazer quase qualquer coisa a partir de um celular ou computador. Obter informações com precisão sobre o histórico do seu trabalho é muito importante para quem deseja aposentar-se, ou até mesmo para quem deseja acompanhar com atenção o processo de sua aposentadoria.

Portanto, o relatório de todas as suas contribuições em mãos ajuda muito na hora de tomar as decisões e irá evitar surpresas ruins. Por isso, neste artigo falaremos sobre a nova ferramenta criada pelo INSS para consultar o seu histórico de trabalho.

Trata-se de um site e aplicativo para smartphone (disponível nas plataformas Android e IOS) onde o trabalhador pode verificar seu CNIS a qualquer momento.

Desse modo, este artigo apresenta o passo a passo de como puxar o seu CNIS pelo celular. Além do CNIS, o aplicativo do INSS também oferece outros serviços interessantes.

No entanto, antes de começarmos, devemos entender o que é o CNIS! O CNIS é uma abreviação para Cadastro Nacional de Informações Sociais e se trata de um documento em que o INSS irá registrar um compilado com os seguintes dados:

nome do trabalhador;

em seguida, nome da mãe;

sua data de nascimento;

seu número do NIS/PIS;

todos os seus vínculos previdenciários, contribuições separadas mensalmente e concedidas e todos benefícios utilizados.

Em suma, é um histórico completo de toda sua jornada de trabalho se o empregador pagar as contribuições corretamente.

Agora, iremos ao passo a passo de como puxar o CNIS pelo celular!

COMO EXTRAIR SEU CNIS PELO CELULAR?

Para extrair seu CNIS pelo celular, você tem duas opções. A primeira é o aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. Se você já instalou o aplicativo, siga em frente. Por outro lado, se você não deseja fazer a instalação do aplicativo, também pode tentar pelo site meu.inss.gov.br.

Ao escolher sua forma de acesso, busque a opção de login. Feito isso, vai abrir uma janela onde será solicitado a senha e o CPF, mas como este é o primeiro acesso, você deve se cadastrar caso não tenha feito.

Na janela de cadastro, algumas informações serão solicitadas, tais como: seu nome e sua data de nascimento. Você também deve preencher uma janela onde confirma que você não é um robô. Após preencher tudo, clique em Avançar.

A próxima etapa do cadastro consiste em um formulário que fará perguntas extremamente específicas sobre o histórico do trabalhador. Forneça apenas informações corretas para evitar quaisquer erros durante o cadastro.

Depois que todas as perguntas forem respondidas de maneira correta, o aplicativo/site fornece uma senha temporária. Selecione novamente a opção de login no superior a direita da área do usuário e insira a senha temporária.

Esta senha será substituída por uma senha diferente na primeira vez que você acessa-la. Como você já deve ter imaginado, é você quem escolhe sua senha. Portanto, escolha uma senha que você se lembre ou anote a senha final em um local seguro.

Feito o login, vai abrir uma nova janela com um menu com diversas opções. Procure e clique em Declaração Previdenciária (CNIS). Em seguida, será criado um documento com todo o seu histórico previdenciário, este documento poderá ser visualizado ou até mesmo ser salvo no dispositivo.

CONCLUSÃO

De fato, esta ferramenta vai ajudar muito aqueles que estão prestes a aposentar-se ou até mesmo aqueles que desejam verificar se tudo está em ordem antes do processo.

Meu INSS é um grande avanço tecnológico que permite facilidade e rapidez. Vale ressaltar, no entanto, que o aplicativo ou site podem apresentar problemas técnicos às vezes, como dificuldade de acesso, falha do sistema.

Quando isso acontecer, basta ter um pouco de paciência para que o site volte ao normal. A plataforma poderá auxiliar qualquer pessoa que trabalhe neste nicho, solicitando ao cliente que traga o seu histórico atualizado, evitando assim a ida a alguma agência do INSS.

Agora que você já sabe como puxar o CNIS pelo celular, confira outros textos jurídicos em nosso blog, e não deixe de compartilhar o texto em suas redes sociais.