Estes carboidratos também têm proteínas: veja quais consumir sem medo

Alguns carboidratos podem fazer um benefício duplo para a saúde, porque também possuem um nível considerado de proteínas.

Os carboidratos desempenham um papel fundamental no funcionamento do organismo humano, pois atuam como a principal fonte de energia para as atividades diárias. Ao serem ingeridos, eles se transformam em glicose, combustível indispensável para o cérebro, os músculos e metabolismo.

Mesmo com dietas da moda incentivando sua exclusão, especialistas reforçam que a ingestão controlada e equilibrada de carboidratos promove desempenho físico, concentração mental e saciedade. Além disso, o tipo de carboidrato consumido faz toda a diferença

Eles são alimentos integrais e naturais que oferecem nutrientes adicionais. Por isso, entender que certos carboidratos também possuem proteínas em sua composição pode otimizar ainda mais a alimentação, contribuindo para uma dieta mais completa e funcional.

5 carboidratos que também têm proteínas

Alguns alimentos ricos em carboidratos surpreendem por também oferecerem quantidades relevantes de proteína vegetal, o que os torna ainda mais valiosos na construção de um cardápio equilibrado. Esses alimentos podem facilitar o planejamento nutricional.

Aveia: rica em fibras e proteína vegetal

A aveia se destaca por ser uma excelente fonte de carboidratos complexos, além de conter cerca de 13g de proteína a cada 100g do alimento. Ela proporciona energia de forma prolongada, regula o intestino por causa da alta quantidade de fibras solúveis e ainda colabora no controle do colesterol.

Além disso, sua versatilidade permite uso em vitaminas, mingaus, pães e panquecas. A presença de betaglucanas, um tipo de fibra, também fortalece o sistema imunológico, tornando esse cereal uma escolha estratégica para quem busca energia e nutrição.

Quinoa: completa e nutritiva

A quinoa é considerada um superalimento por conter todos os aminoácidos essenciais, sendo uma fonte de proteína completa de origem vegetal. Com aproximadamente 14g de proteína a cada 100g, esse grão também fornece carboidratos de absorção lenta, vitaminas do complexo B e minerais como ferro.

Ideal para dietas equilibradas, a quinoa promove saciedade, melhora o desempenho físico e reduz inflamações. Por isso, ela tem ganhado cada vez mais espaço em pratos principais, saladas e até substituindo o arroz tradicional.

Lentilha: excelente para energia e construção muscular

A lentilha é outro alimento rico em carboidratos complexos que também se destaca pela sua carga proteica, com cerca de 9g de proteína por 100g cozidos. Além de fornecer energia duradoura, ela colabora na formação de massa muscular, no fortalecimento do sistema imunológico e glicemia.

Repleta de fibras, vitaminas e minerais, como zinco e potássio, a lentilha representa uma alternativa viável à carne em dietas vegetarianas. Seu consumo regular contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e ainda favorece a saúde intestinal.

Grão-de-bico: versátil e funcional

O grão-de-bico é um alimento com ampla presença de carboidratos e que fornece cerca de 8g de proteína a cada 100g cozidos. Seu índice glicêmico moderado o torna ideal para manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia.

Rico em triptofano, também promove o bem-estar emocional, atuando na produção de serotonina. Ele pode ser incluído em saladas, patês como o homus, ensopados e até em receitas assadas. Seu consumo favorece a saciedade, auxilia no controle de peso e ainda fortalece os ossos devido à presença de cálcio.

Arroz integral: base energética com aporte proteico

Embora seja conhecido por fornecer carboidratos, o arroz integral também contribui com aproximadamente 2,6g de proteína a cada 100g cozidos. Apesar de ser menos proteico do que os anteriores, seu diferencial está na combinação com outros alimentos, como feijão ou lentilha.

Ele também fornece fibras, vitaminas e minerais, como manganês e selênio, importantes para o metabolismo e defesa celular. O arroz integral ainda promove maior saciedade e menor impacto glicêmico, sendo uma escolha mais saudável em comparação ao arroz branco refinado.

Importância de equilibrar o consumo de carboidratos e proteínas

Manter o equilíbrio entre carboidratos e proteínas na alimentação diária garante o funcionamento ideal do organismo, além de otimizar o uso dos nutrientes ingeridos. Enquanto os carboidratos fornecem energia imediata para as funções vitais e atividades físicas, as proteínas atuam na construção de tecidos.

Quando consumidos juntos, esses macronutrientes favorecem a recuperação muscular e estabilizam os níveis de açúcar no sangue. Isso é especialmente relevante após exercícios físicos ou em períodos de maior desgaste físico ou mental, já que o corpo requer suporte energético e estrutural simultaneamente.

Além disso, ao associar carboidratos com proteínas, o organismo experimenta maior saciedade, o que contribui para o controle do apetite e, consequentemente, do peso corporal. Esse equilíbrio reduz os picos de glicose no sangue, evitando quedas bruscas de energia ao longo do dia.

Essa combinação também previne episódios de compulsão alimentar e melhora a resposta metabólica, tornando a dieta mais eficiente tanto para quem deseja emagrecer quanto para quem busca performance atlética.

Outro ponto essencial consiste na qualidade das fontes escolhidas. Ao priorizar alimentos naturais que oferecem tanto carboidratos quanto proteínas, como os listados anteriormente, é possível reduzir a dependência de industrializados e ultraprocessados.

Isso melhora os indicadores de saúde a longo prazo, previne doenças crônicas e favorece uma alimentação mais consciente. Dessa forma, montar pratos completos e coloridos, com variedade de grãos, cereais e leguminosas, torna-se uma estratégia nutricional eficaz.

