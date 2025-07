Giorgetto Giugiaro se envolve em acidente grave na Sardenha

Recentemente, o renomado designer de automóveis Giorgetto Giugiaro, conhecido por transformar a indústria com suas criações, passou por um momento difícil. Ele se envolveu em um acidente na _Sardenha_, uma das mais belas ilhas da Itália, enquanto dirigia um Land Rover Defender. Completando 87 anos em breve, Giugiaro bateu em uma curva fechada e perdeu o controle, resultando em vários capotamentos e uma queda de cerca de 15 metros.

Esse incidente aconteceu por volta das 13h, próximo a _Porto Cervo_, um lugar conhecido pela sua exclusividade e charme. A estrada sinuosa onde ocorreu o acidente já é famosa por ser um local de risco, com diversos registros de acidentes, mas, felizmente, não havia outros veículos ou pessoas envolvidos.

Logo após o ocorrido, equipes de emergência chegaram rapidamente ao local. Ele foi encontrado em pé e consciente, embora visivelmente irritado, segundo seu filho, Fabrizio. Isso mostra a garra desse ícone do design! Giugiaro foi levado de helicóptero ao Hospital João Paulo II, um dos principais centros médicos da região.

Os médicos confirmaram que ele sofreu alguns traumas no rosto, nas pernas e até em uma vértebra. Após 48 horas, o designer recebeu alta e voltou para casa em Turim, onde provavelmente se recuperará rodeado pela família. Para ajudar na recuperação, ele terá que usar um colete ortopédico por cerca de 20 dias.

Apesar do susto e das limitações temporárias, o filho de Giugiaro expressou alívio por ninguém mais ter se machucado. O pai, que adora andar de moto, ficou desapontado por não poder desfrutar disso durante o verão. Para quem já ficou preso em um tráfego chato, dá pra entender a frustração!

Giugiaro é bem conhecido na região da _Gallura_, onde possui uma villa desde 1978. Não é à toa que essa é sua casa de veraneio; ali, ele criou muitos dos veículos que admiramos até hoje. Um dos exemplos mais emblemáticos é o _Lotus Esprit S1_, que ganhou fama ao ser o carro de James Bond em “007 – O espião que me amava”, de 1977. Imagina dirigir pelas estradinhas da Sardenha nessa época!

Ele trabalhou com estúdios renomados como Bertone e Ghia antes de fundar a sua própria empresa, a Italdesign, em 1968. E mesmo que o Defender não seja uma de suas criações, Giugiaro deixou uma marca indelével no mundo automotivo, sendo responsável por design de ícones, como os _VW Passat_ e _Golf_, além de modelos da Ferrari, Lamborghini e muito mais.

Eventos como esse nos lembram que, mesmo os maiores nomes do setor, estão apenas a uma curva de uma triste surpresa. E, enquanto nos divertimos com nossos carros, que possamos sempre dirigir com segurança e responsabilidade.