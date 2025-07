SBT inicia gravações da terceira temporada de O Picapau Amarelo

O SBT iniciou as gravações da terceira temporada de O Picapau Amarelo, uma série infantil inspirada nos clássicos de Monteiro Lobato, um dos principais autores da literatura brasileira. Esta nova fase da produção busca encantar as crianças com aventuras inéditas e manter o universo lúdico da obra, que continua relevante mesmo após muitos anos.

Os novos episódios vão ao ar nas manhãs de sábado, dentro da programação do Sábado Animado, além de estarem disponíveis na plataforma digital +SBT. A emissora está apostando em um conteúdo infantil nas diversas plataformas disponíveis, ampliando sua audiência.

Enquanto aguardam as novas histórias, os telespectadores ainda podem acompanhar capítulos da segunda temporada tanto na TV aberta quanto no aplicativo +SBT. A primeira temporada completa também está acessível no Disney+, o que facilita a opção de assistir a obras clássicas de diferentes maneiras.

De acordo com análise de dados, a série se destacou como um dos principais sucessos da plataforma +SBT, liderando o número de usuários e horas de visualização. Esse reconhecimento reforça o apelo da série entre o público infantil e evidencia a força da marca na era digital.

Licenciamento e presença no mercado

A influência de O Picapau Amarelo vai além da tela, tornando-se um verdadeiro sucesso comercial. A marca se expandiu com uma variedade de produtos licenciados, que inclui:

Brinquedos

Materiais escolares

Calçados e acessórios

Produtos alimentícios

Jogos educativos

Essa estratégia de licenciamento ajuda a integrar os personagens e histórias da série ao dia a dia das crianças, tornando a obra parte do universo familiar.

Trilha sonora também ganha destaque

A trilha sonora da série é outro aspecto que merece destaque. Com apoio do selo SBT Music, foram lançados quatro álbuns com as canções originais da série. Essas músicas estão disponíveis gratuitamente em plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music, permitindo que o público aproveite a melodia que acompanha as aventuras de O Picapau Amarelo.

Dessa forma, a nova temporada e os produtos relacionados prometem manter viva a tradição e o encanto que a obra de Monteiro Lobato trouxe para várias gerações, solidificando sua relevância entre o público atual.