Saldo do Bilhete Único não vai para Jaé; veja como pedir reembolso

Às vésperas da implantação obrigatória do cartão Jaé no Rio de Janeiro, apenas 43% das viagens realizadas em ônibus, BRT, VLT e vans estão sendo feitas com o novo sistema de bilhetagem eletrônica da prefeitura, conforme informado pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT). A partir de sábado, dia 1º, o cartão Jaé será o único aceito nos transportes públicos da cidade.

Com essa mudança, o cartão Jaé se torna o sistema exclusivo para integração entre os diferentes meios de transporte municipais. Isso abrange também os usuários de vale-transporte, que são beneficiados pelas empresas em que trabalham, além dos estudantes que recebem auxílio-transporte. Para ter acesso ao benefício, eles devem solicitar a recarga pelo aplicativo ou em lojas físicas.

Importante destacar que os valores acumulados no RioCard não serão transferidos para o novo sistema Jaé. Usuários que desejarem resgatar o saldo do RioCard devem cancelar o cartão pelo site ou nas lojas físicas, sem a cobrança de taxas. O reembolso será depositado em uma conta bancária vinculada ao CPF do titular dentro de até 15 dias úteis.

Para os passageiros que utilizam o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), o uso do RioCard se mantém inalterado. Ao realizar viagens que não exigem integração entre os diferentes modais, os usuários precisarão portar ambos os cartões, Jaé e RioCard, e pagar o preço cheio da passagem em cada transporte.

Os idosos com mais de 65 anos podem solicitar o cartão Jaé Gratuidade, a ser feito diretamente pelo aplicativo ou em lojas físicas. Para embarcar, essa faixa etária deve apresentar um documento com foto, conforme a legislação que protege os direitos dos idosos.

Ainda segundo a Prefeitura do Rio, os postos de atendimento do cartão Jaé continuarão funcionando mesmo após a implementação obrigatória desse sistema, garantindo que os usuários tenham suporte. Uma lista de lojas físicas por bairro pode ser consultada online.

A seguir, veja como ficará a integração nas tarifas de transporte:

Transporte municipal com Jaé:

Metrô + BRT (Vicente de Carvalho e Jardim Oceânico): R$ 9,70

Metrô + ônibus municipais (linhas que substituíram o antigo metrô de superfície): R$ 7,90

Metrô + vans (Rocinha e Vidigal): R$ 8,80

Transporte intermunicipal com BUI: