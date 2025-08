BMW inicia produção de motores elétricos em Steyr

A BMW acaba de dar um passo importante na sua jornada eletrificada, iniciando a produção em série do novo motor elétrico de sexta geração na sua fábrica de Steyr, na Áustria. Esse motor vai equipar a inovadora linha Neue Klasse, que promete estrear em 2025. E para quem está de olho em um futuro com mais opções elétricas, é empolgante saber que a marca está considerando modelos com extensor de autonomia, garantindo até 1.000 km de alcance.

Na fabricação, os componentes principais como rotor, estator, transmissão e inversor vão sair diretamente da planta em Steyr, enquanto a carcaça vem da unidade de Landshut. O mais interessante é que a produção conta com áreas especiais, como as salas limpas para os inversores, um avanço que mostra o compromisso da BMW com a mobilidade elétrica na fábrica.

Os novos motores foram projetados para uma arquitetura de 800 volts e utilizam semicondutores de carbeto de silício. Isso melhora o desempenho e a eficiência, permitindo que o inversor converta a energia da bateria de forma mais rápida e precisa. Com essa tecnologia, o conjunto se torna mais leve e barato. De acordo com a BMW, comparado à geração anterior, a perda de energia caiu em 40%, os custos em 20% e o peso em 10%. Isso faz com que modelos como o futuro BMW iX3 50 xDrive possam alcançar até 800 km de autonomia.

A fábrica de Steyr, que já produziu motores a combustão por mais de 40 anos, agora se destaca na produção de motores elétricos. A intenção da BMW é que até 2030, metade dos funcionários da planta esteja focada nessa nova linha de produção.

Esse investimento, que ultrapassa 1 bilhão de euros até o fim da década, traz um sistema modular para a linha de produção. Isso significa que a fábrica poderá fabricar diferentes versões do mesmo motor de maneira mais flexível, o que, convenhamos, deixa tudo mais ágil e dinâmico.

Para Milan Nedeljković, chefe de produção do BMW Group, essa nova fase é fundamental para o futuro da marca. Ele acredita que Steyr será a base para a rede global de motores elétricos da BMW. Klaus von Moltke, diretor da fábrica, também celebra a produção e reforça que não se trata apenas de aumentar a capacidade. É uma demonstração de compromisso com a tecnologia, a Europa e, claro, com o futuro do automobilismo. Ah, e não podemos esquecer que a nova BMW M350, com até 420 cv e um design futurista, está a caminho, mostrando que a paixão por velocidade e inovação continua em alta.