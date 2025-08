Fiat Toro 2026 revela primeiras imagens oficiais

A Fiat Brasil acaba de soltar as primeiras imagens da nova Toro 2026! Embora ainda seja apenas um teaser, já dá pra sentir o frescor das mudanças na carona desse utilitário. A nova versão promete apresentar um visual bem mais arrojado, especialmente na frente e na iluminação, e a gente não vê a hora de conferir tudo isso de perto.

Essa atualização marca a segunda reestilização da Toro, que agora se aproxima mais dos modelos europeus da Fiat, como o novo Grande Panda que chegou no ano passado. O design ganhou linhas mais retas e uma frente que, pelo que dá pra ver, traz uma nova grade com elementos filetados. É aquele toque que faz a gente olhar duas vezes.

Os faróis dianteiros continuam com LEDs — a Fiat já se consolidou nessa tecnologia. A novidade fica por conta do DRL dividido em 8 segmentos, que parecem até pixels. Quem dirigiu um Argo ou Cronos pode reconhecer essa assinatura. Na traseira, as lanternas mudam de um formato gota para um em “C”, além de um acabamento escurecido que dá um charme a mais.

E não para por aí! O para-choque também entra na dança, agora maior e com um contorno mais quadrado. Embora não apareça no teaser, imagens vazadas mostram que a dianteira e a traseira devem ter aberturas laterais retangulares, bem modernas. E atenção aos detalhes: os emblemas na tampa traseira terão uma nova tipografia que promete dar um ar renovado.

Mudanças Internas e Motorização

Por dentro, as melhorias incluem a adoção do freio de estacionamento eletrônico. Isso mesmo! Até agora, a Toro era o último modelo da plataforma Small Wide com o tradicional freio de mão. Além disso, vai rolar um ajuste nos revestimentos e na disposição da central multimídia, que segue a tendência das atualizações 2026.

Em relação ao que está sob o capô, por enquanto a Fiat mantém o motor 1.3 turbo flex T270, que entrega até 176 cv e 27,5 kgfm. A transmissão é um câmbio CVT que simula sete marchas. A parte do sistema híbrido-leve que está sendo aguardada deve dar as caras em um segundo momento e provavelmente se espalhará por outros modelos.

A Toro se destaca como uma das estrelas da Fiat. No primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 23.332 unidades, tornando-se o quinto carro mais vendido da marca, só atrás de ícones como Strada, Argo, Mobi e Fastback.

Em breve, teremos a sua apresentação oficial. O mercado das picapes está movimentado, com novas concorrentes da Renault e Volkswagen à vista, além da Chevrolet Montana, que também passou a oferecer um painel digital e uma tela multimídia de 11" na linha 2026. A pressão está aumentando, e a expectativa é grande.