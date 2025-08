Ficha técnica, preço e itens de série do Fipe Carros

O Nissan Kicks Advance 2026 chega com tudo no mercado, e para quem ama carros, essa é uma boa oportunidade de conhecer um SUV que promete fazer a diferença nas ruas. Com preços a partir de R$ 175.990, ele se coloca como uma boa opção no segmento.

Esse modelo não é só bonito, mas também vem equipado com um motor 1.0 turbo que entrega até 125 cv, o mesmo que faz sucesso no Renault Kardian. Uma mão na roda para quem busca economia, ele oferece um espaçoso porta-malas de 470 litros. Imagine a praticidade para viagens ou para aquela compra do mês!

E falando em economia, segundo dados do Inmetro, o Kicks faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada se abastecido com gasolina. Com etanol, os valores caem um pouco, para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Para quem já pegou um trânsito pesado, percebe como um motor que consome pouco faz toda a diferença.

Um dos pontos a destacar é que a nova geração do Kicks cresceu e agora se aproxima dos SUV médios. Ele mede 4,37 m de comprimento — são 6 cm a mais que antes — e teve um incremento em todas as medidas. O entre-eixos agora é de 2,66 m, o que melhora o espaço interno e o conforto durante as viagens.

Em julho, o Nissan Kicks registrou 5.667 emplacamentos, o que representa uma alta de 82,9% em comparação ao mês anterior. Porém, o Volkswagen T-Cross ainda liderou as vendas, seguido do Hyundai Creta e do Toyota Corolla Cross. Mas quem sabe o Kicks não ganha mais espaço com essas melhorias?

Itens de série do Nissan Kicks Advance 2026

O Kicks Advance 2026 vem recheado de itens de série bem interessantes. Tem ar-condicionado automático digital, bancos com revestimento premium e a tecnologia Zero Gravity, que traz um conforto extra para os passageiros. O carro ainda conta com um carregador de celular por indução — muito prático para quem está sempre com o celular na mão.

Olha, se você gosta de um painel bem equipado, vai curtir o painel digital de 7” e o sistema de partida por botão (Push Start). O volante também é ajustável, e os faróis em LED garantem uma boa visibilidade à noite. Sem falar que as lanternas traseiras em LED dão aquele toque de estilo.

Além disso, a central multimídia é da Nissan e tem tela sensível ao toque de 12,3”, Bluetooth e conexão sem fio para o Apple CarPlay e Android Auto. Para dirigir de forma confortável, ele ainda traz controle de cruzeiro adaptativo e sensor de estacionamento traseiro.

Ficha Técnica do Nissan Kicks Advance 2026

Quando se trata da ficha técnica, temos como destaque:

Motor : 1.0 Turbo

: 1.0 Turbo Câmbio : Automatizada DCT, 6 marchas

: Automatizada DCT, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 125 cv a 5.000 rpm (Etanol)

: 125 cv a 5.000 rpm (Etanol) Torque : 22,4 kgfm a 2.500 rpm (E) / 20,4 kgfm (G)

: 22,4 kgfm a 2.500 rpm (E) / 20,4 kgfm (G) 0-100 km/h : 12,4 segundos

: 12,4 segundos Consumo (Cidade) : 8,3 km/l (E) / 11,7 km/l (G)

: 8,3 km/l (E) / 11,7 km/l (G) Consumo (Estrada) : 9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G)

: 9,9 km/l (E) / 14,3 km/l (G) Comprimento : 4.365 mm

: 4.365 mm Largura : 1.800 mm

: 1.800 mm Altura : 1.625 mm

: 1.625 mm Entre-eixos : 2.655 mm

: 2.655 mm Tanque de combustível : 48 litros

: 48 litros Porta-malas : 470 litros

: 470 litros Peso líquido : 1.322 kg

: 1.322 kg Rodas e pneus: Liga leve, 225/45 R19

Com tudo isso, o Kicks se destaca como uma opção que vale a pena considerar, principalmente se você busca um SUV bonito, confortável e que se destaca nas ruas!