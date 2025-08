Conheça 5 mitos sobre direção que você acreditou, mas não fazem diferença para seu carro

Alguns mitos, com o passar do tempo, acabam sendo vistos como grandes verdades. Isso acontece especialmente no caso de quem tem carro.

No dia a dia ao volante, muitos motoristas desenvolvem hábitos baseados em conselhos antigos, crenças populares ou até mesmo orientações ultrapassadas. Por influência de familiares, amigos ou mesmo de experiências pessoais, esses costumes ganham força e passam a ser vistos como práticas essenciais.

Contudo, nem todas essas ações oferecem os resultados esperados, e algumas sequer têm fundamento técnico. Com o avanço da tecnologia automotiva e a maior disseminação de informações confiáveis, torna-se fundamental revisar certas práticas e adotar comportamentos realmente eficazes.

Afinal, manter o carro em bom estado exige não apenas cuidados regulares, mas também o abandono de velhos mitos que, muitas vezes, atrapalham mais do que ajudam. É importante saber oq ue realmente funciona para nunca ficar na mão.

Mitos que você acreditava que protegiam seu carro, mas não fazem diferença

Muitas ideias relacionadas à conservação de veículos ainda circulam entre os motoristas, mas nem todas possuem respaldo técnico. Alguns desses mitos se perpetuam por gerações, dificultando a adoção de medidas realmente eficazes.

Saiba mais: Giorgetto Giugiaro se envolve em acidente grave na Sardenha

Deixar o motor aquecer antes de sair

Um dos mitos mais comuns entre motoristas é a crença de que se deve deixar o motor ligado por alguns minutos antes de começar a dirigir, principalmente pela manhã. Essa prática vinha da época dos carburadores.

Contudo, os carros atuais, com injeção eletrônica, dispensam esse aquecimento em marcha lenta. Hoje, o ideal é iniciar a condução logo após ligar o carro, mantendo uma velocidade moderada nos primeiros minutos para que todos os sistemas aqueçam em movimento, sem desperdício de combustível.

Usar o ponto morto nas descidas para economizar

Outro hábito bastante comum é colocar o carro em ponto morto em descidas com a intenção de gastar menos combustível. No entanto, essa prática não só não gera economia real, como também compromete a segurança.

Os sistemas modernos de injeção cortam o combustível automaticamente em marcha engrenada durante a descida, o que mantém o controle do carro e preserva os freios. Rodar em ponto morto retira o controle do motor sobre a velocidade e exige mais dos freios, o que pode provocar falhas.

Trocar o óleo sempre a cada 5.000 km

Muitos motoristas ainda acreditam que o óleo do motor deve ser trocado a cada 5.000 km, independentemente do tipo de carro. No entanto, os veículos modernos e os lubrificantes atuais suportam intervalos bem maiores, que podem chegar a 10.000 km ou mais.

Encher os pneus sempre até o limite máximo

Existe também a ideia de que manter os pneus sempre com a pressão máxima indicada na lateral do pneu garante melhor desempenho ou economia. Isso, no entanto, pode afetar a dirigibilidade e causar desgaste irregular. A pressão correta sempre deve seguir o que está indicado no manual do carro.

Usar aditivos no combustível melhora o desempenho

O mercado oferece diversos aditivos que prometem limpar o sistema e melhorar o rendimento do motor. No entanto, nem todos têm comprovação de eficácia e alguns até podem causar danos. Carros abastecidos com combustíveis de boa procedência já recebem a quantidade ideal de aditivos exigidos.

Veja mais: SBT inicia gravações da terceira temporada de O Picapau Amarelo

5 dicas que realmente fazem diferença para seu carro

Adotar hábitos corretos é a melhor forma de manter o veículo em boas condições por mais tempo. Além de evitar reparos desnecessários, essas práticas aumentam a segurança e valorizam o carro no mercado. Veja abaixo cinco ações que de fato influenciam positivamente na manutenção do seu veículo.

Respeite o cronograma de revisões : Seguir o plano de manutenção preventiva indicado pelo fabricante garante que componentes importantes sejam verificados e substituídos no tempo certo. Isso evita falhas graves e reduz custos a longo prazo.

: Seguir o plano de manutenção preventiva indicado pelo fabricante garante que componentes importantes sejam verificados e substituídos no tempo certo. Isso evita falhas graves e reduz custos a longo prazo. Verifique a calibragem dos pneus semanalmente : Manter os pneus com a pressão correta melhora o consumo de combustível, reduz o desgaste e aumenta a estabilidade do carro. A calibragem deve ser feita sempre com os pneus frios.

: Manter os pneus com a pressão correta melhora o consumo de combustível, reduz o desgaste e aumenta a estabilidade do carro. A calibragem deve ser feita sempre com os pneus frios. Use combustível de qualidade comprovada : Abastecer em postos confiáveis evita o acúmulo de resíduos no sistema de injeção e protege o motor contra impurezas que podem reduzir o desempenho e aumentar o consumo.

: Abastecer em postos confiáveis evita o acúmulo de resíduos no sistema de injeção e protege o motor contra impurezas que podem reduzir o desempenho e aumentar o consumo. Dirija de forma suave e constante : Evitar acelerações bruscas, freadas fortes e mudanças de marcha abruptas preserva o conjunto mecânico e a eficiência do carro. Condução moderada também reduz o consumo de combustível.

: Evitar acelerações bruscas, freadas fortes e mudanças de marcha abruptas preserva o conjunto mecânico e a eficiência do carro. Condução moderada também reduz o consumo de combustível. Fique atento a ruídos e luzes no painel: Barulhos incomuns e alertas no painel podem indicar problemas mecânicos ou elétricos. Ignorar esses sinais pode transformar pequenos defeitos em grandes reparos.

Com essas orientações claras e práticas, você poderá abandonar hábitos ineficazes e adotar um cuidado consciente e inteligente com o seu carro. O resultado será um veículo mais confiável, durável e econômico ao longo dos anos.

Saiba mais: Saldo do Bilhete Único não vai para Jaé; veja como pedir reembolso