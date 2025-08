preços e mudanças: tudo que você precisa saber

A Honda está trazendo novidades quentes com a nova linha 2026 da XRE 300 Sahara, que chega ao mercado brasileiro. Para quem aprecia motos, essa é uma boa notícia! Desde que voltou a resgatar o nome Sahara no final de 2023, essa belezura já vendeu mais de 90 mil unidades. Não é à toa que ela figura como a segunda motocicleta mais emplacada entre as aventureiras em 2025, apenas atrás da NXR 160 Bros, outra máquina da Honda.

A essência da XRE 300 Sahara

A XRE 300 Sahara 2026 mantém sua base técnica bem conhecida, o que significa que a diversão ao pilotar continua garantida. Com chassi derivado da CRF 250F, essa moto tem suspensão de longo curso, que é uma mão na roda em terrenos irregulares. E as rodas? A dianteira é aro 21” e a traseira, 18”. Isso dá uma estabilidade incrível nas trilhas.

Ela é alimentada por um motor monocilíndrico OHC com 4 válvulas e a famosa tecnologia FlexOne. Com etanol, o motor rende 25,2 cv e, com gasolina, 24,8 cv, sempre a 7.500 rpm. Para garantir um bom impulso, o torque gira em torno de 2,74 kgfm (etanol) e 2,70 kgfm (gasolina) a 5.750 rpm. Ou seja, quem ama acelerar de vez em quando vai se sentir em casa.

Equipamentos que fazem a diferença

Mas não para por aí! A XRE 300 Sahara vem equipada com um câmbio de seis marchas e sistema de injeção eletrônica PGM-FI. O painel é digital e bem moderno, com indicador de marchas, além de iluminação full-LED que deixa tudo mais estiloso e seguro. Um detalhe que muitos motoristas modernos vão curtir é a porta USB-C, perfeita para carregar o celular durante uma viagem. E, claro, segurança em primeiro lugar: a moto conta com freios a disco com ABS nas duas rodas e um sistema de alerta de frenagem de emergência (ESS).

Visual renovado

Para 2026, a mudança mais visível está no visual. A versão Standard chega na nova cor Cinza Metálico, proposta mais discreta que pode agradar quem busca um estilo mais sóbrio. A versão Rally continua com seu visual vibrante em vermelho, mas agora tem faixas em azul. Já a Adventure, com seu clássico bege fosco, ganhou uma nova combinação de cores que dá um ar fresh ao modelo.

Essa versão também vem cheia de recursos, como o para-brisa mais alto, protetor de carenagem e proteção de cárter, que já são itens de série. As outras versões podem optar por esses acessórios, mas como opcionais.

Preços e disponibilidade

A linha 2026 da XRE 300 Sahara começa a aparecer nas concessionárias Honda a partir de setembro e traz uma garantia de três anos sem limite de quilometragem. Para quem está curioso sobre valores, aqui vai:

XRE 300 Sahara Standard (Cinza Metálico): R$ 30.385,00

XRE 300 Sahara Rally (Vermelho): R$ 31.053,00

XRE 300 Sahara Adventure (Bege Fosco): R$ 32.108,00

Só atenção: esses valores não incluem o frete. Portanto, é bom ficar ligado na hora da compra!