Tesla realiza recall de Model Y nos EUA por problema na buzina

A Tesla está chamando seus clientes para um recall especial nos Estados Unidos. O motivo? Ajustes na buzina de um punhado de unidades do Model Y, especificamente cinco carros fabricados entre 27 de março e 10 de julho de 2025. O problema tem a ver com o fio terra da buzina, que pode ter sido instalado de forma errada.

Os proprietários desses veículos vão receber um aviso a partir de 23 de setembro, pedindo para agendarem um carinho no centro de serviço autorizado mais próximo. E a boa notícia é que, se for comprovado o problema, o reparo será totalmente grátis! Afinal, quem não gosta de um cuidado extra no carro?

A questão foi descoberta no dia 9 de julho, durante uma revisão rotineira. Os técnicos perceberam que a buzina estava funcionando de forma intermitente, o que levantou um sinal de alerta e levou a Tesla a iniciar uma investigação interna. Depois disso, a decisão de fazer o recall foi tomada, porque nada é mais importante do que a segurança na estrada.

A empresa esclareceu que esse defeito foi causado por um erro na montagem da peça que veio da Yanfeng International. Diferentemente de outras falhas que podem ser corrigidas com uma simples atualização de software, este ajuste requer inspeção e, possivelmente, um reparo físico. É sempre bom lembrar que, acima de tudo, a segurança ao volante deve ser prioridade.

Até o momento, foram apenas duas reclamações registradas sobre a buzina, e ninguém ficou ferido ou envolvido em acidentes por conta disso. Mesmo com esse número reduzido de veículos, a Tesla quer garantir que tudo esteja em ordem. Afinal, todo cuidado é pouco quando se trata de manter a qualidade e segurança dos seus carros na estrada.