Polo supera Strada e Corolla Cross faz parte do Top 10

O mês de julho passou, e a K.Lume Consultoria Automobilística trouxe dados fresquinhos sobre os carros mais vendidos no Brasil. Olha só: o Volkswagen Polo foi o grande campeão, com nada menos que 12.940 emplacamentos. Mas a disputa não foi fácil, trouxeram desafios para todos os lados.

Logo atrás dele, a Fiat Strada fez bonito, emplacando 12.895 unidades. O Fiat Argo garantiu a medalha de bronze com 9.966 carros vendidos. E não dá para esquecer do Fiat Mobi, que ocupou o quinto lugar com um total de 8.099 emplacamentos. Entre ele e o VW T-Cross (9.022) e o Hyundai Creta (7.856), vimos que a preferência por SUVs continua forte.

Recentemente renovados, o Chevrolet Onix e o Tracker também garantiram seus lugares no ranking, ocupando a 7ª e 8ª posições com 7.689 e 6.974 emplacamentos, respectivamente. Para aqueles que estão sempre em movimento, é fácil notar como ter um carro que combina conforto e eficiência pode ser uma mão na roda.

E se você acha que a paixão por SUVs é uma fase passageira, dá uma olhada nas estatísticas. O Toyota Corolla Cross apareceu na 9ª posição com 6.866 unidades, mais que o dobro do Corolla sedã, que registrou apenas 3.182 emplacamentos e ficou bem longe no 25º lugar. O Nissan Kicks fechou o Top 10 com 6.341 emplacamentos.

Aliás, se você está pensando em como isso tudo se traduz em números, já deu uma olhada na tabela completa? Os dados são um olhar interessante sobre o que está fazendo sucesso entre os motoristas brasileiros. Mostrar as preferências do público é sempre um ponto para entender as tendências do mercado.

No final das contas, cada carro desses tem suas histórias nas estradas, e cada emplacamento reflete a história de alguém que decidiu dar aquele giro. Se você também é apaixonado por carros, não deixe de acompanhar de perto essas novidades e as próximas tendências que vêm por aí.