Papa tem salário? Qual o valor? Saiba como acontece a remuneração desse cargo!

Muitos já pararam para pensar se Papa tem salário e, se tiver, qual seria o valor desse pagamento. Afinal, como ele se sustenta?

A morte repentina do Papa Francisco, ocorrida na manhã da última segunda-feira, comoveu fiéis em todo o mundo e gerou uma onda de homenagens que segue intensa no Vaticano. Só nesta quinta-feira, 24, é que seu corpo foi levado para o enterro oficial após ficar exposto por dias.

Milhares de pessoas passaram pela Basílica de São Pedro para se despedir do pontífice, que será lembrado por sua postura humilde e pela defesa dos mais pobres. Com sua partida, muitas perguntas surgiram entre os admiradores, incluindo curiosidades sobre sua vida cotidiana.

A figura do papa, embora religiosa, também exerce uma função política e administrativa como chefe de Estado do Vaticano, o que desperta ainda mais interesse sobre sua relação com dinheiro e bens materiais. Portanto, é sempre interessante saber mais sobre eles.

Se você quer saber se Papa tem salário, é importante ter conhecimento sobre como funciona sua remuneração. / Fonte: Riccardo Fabi/Pacific Press/Sipa USA

Afinal, Papa tem salário?

Diferentemente do que acontece com outros chefes de Estado, o papa não recebe um salário convencional. A liderança da Igreja Católica não prevê remuneração mensal direta, e o pontífice vive sem um contracheque ou vencimentos fixos.

No caso do Papa Francisco, essa realidade se intensificou devido a seu voto de pobreza, assumido quando ingressou na Companhia de Jesus, ordem religiosa que exige desapego material e vida simples de seus membros. Mesmo após ter sido eleito papa, ele manteve esse compromisso.

Em declarações públicas, o próprio Francisco chegou a afirmar que não tinha um salário e que, quando precisava de algo, simplesmente pedia. Essa postura se alinha com sua visão de Igreja voltada aos pobres e com o desejo expresso logo após sua eleição:

“Como eu gostaria de uma Igreja pobre para os pobres.” – Papa Francisco

Tal declaração marcou seu pontificado e influenciou diretamente a forma como administrou sua vida pessoal, sem acúmulo de riquezas e com uma rotina voltada à simplicidade e ao serviço. Portanto, embora seja o líder espiritual de mais de um bilhão de católicos, ele não tem retorno financeiro.

Como o Papa se mantém?

O sustento do papa é totalmente custeado pelo Estado do Vaticano e pela própria Igreja Católica, que garante todas as condições necessárias para que ele desempenhe sua função. Isso inclui moradia, alimentação, transporte, segurança, vestuário e quaisquer outras despesas relacionadas ao seu papel.

Todos esses custos são arcados por recursos administrados pela Santa Sé, por meio de seu sistema financeiro próprio. O Instituto para as Obras de Religião (IOR), conhecido como o Banco do Vaticano, gerencia as finanças, com receitas provenientes de doações, investimentos e bens da Igreja.

Entre essas fontes, destaca-se o Óbolo de São Pedro, uma coleta anual feita entre os fiéis do mundo inteiro, voltada a financiar as atividades do papa, sobretudo ações de caridade. Além disso, existe um fundo especial destinado a obras humanitárias, cuja administração fica sob responsabilidade do papa.

Durante seu papado, Francisco também promoveu reformas significativas na gestão financeira do Vaticano. Criou órgãos de controle para combater a corrupção, implementou medidas de transparência e exigiu que todos os departamentos prestassem contas de forma clara e objetiva.

Papa Francisco foi exemplo de humildade

Desde o início de sua trajetória religiosa, Jorge Mario Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco, demonstrava profundo compromisso com a simplicidade. Ele usava transporte público pelas ruas de Buenos Aires quando ainda era cardeal e evitava qualquer tipo de ostentação.

Ao se tornar papa, manteve esse estilo de vida discreto, recusando regalias e preferindo residir na Casa Santa Marta, uma hospedagem modesta dentro do Vaticano, em vez dos tradicionais aposentos pontifícios. Essa escolha simbolizou sua intenção de permanecer próximo das pessoas.

Francisco também priorizou temas sociais em sua liderança, colocando os pobres e marginalizados no centro do discurso da Igreja. Ele constantemente reforçava a importância de uma vida com menos posses e mais empatia, abordando o consumo desenfreado e a desigualdade econômica com firmeza.

Sua atitude diante do dinheiro sempre foi clara: ele não desejava bens, não buscava enriquecimento e nunca demonstrou interesse por acúmulo pessoal. Sua confiança plena estava no cuidado da Igreja com suas necessidades, e sua dedicação era orientada pelo serviço ao próximo.

Papa pode deixar herança?

Embora o papa possa, legalmente, possuir bens e deixar herança, isso depende de sua situação patrimonial antes e durante o pontificado. No caso de Francisco, que fez voto de pobreza e sempre viveu de forma extremamente simples, especialistas consideram improvável que ele tenha deixado patrimônio.

O que eventualmente tenha acumulado antes de se tornar papa, como direitos autorais de livros, pode integrar seu espólio, mas, segundo o advogado Kevin de Sousa, todos os bens adquiridos durante o pontificado ficam para a Igreja.

Francisco publicou ou colaborou em diversas obras antes de sua eleição, e os ganhos decorrentes dessas publicações podem ser considerados parte de sua herança. No entanto, os livros lançados durante o pontificado têm seus direitos revertidos à Santa Sé.

Na prática, o que se observa em pontífices anteriores é que a maioria opta por doar seus bens a instituições ligadas à Igreja ou a obras de caridade, o que provavelmente ocorrerá também no caso de Francisco, seguindo a tradição.

O papa, como qualquer outra pessoa, pode deixar testamento expressando suas vontades. Nele, pode indicar beneficiários, como familiares — a exemplo de sua única irmã viva, Maria Elena Bergoglio — ou entidades católicas.

Caso não tenha deixado instruções específicas, seus bens serão destinados conforme determina o direito sucessório vigente no Vaticano. Ainda assim, tudo indica que sua herança espiritual, construída com base na humildade, no serviço e na coerência, será a marca mais valiosa e duradoura de seu legado.

