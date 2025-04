Golpe da Receita Federal está fazendo vítimas que precisam declarar IRPF; confira

O golpe da Receita Federal está fazendo milhares de vítimas, especialmente pessoas que estão tendo que declarar o Imposto de Renda pela primeira vez.

O Imposto de Renda representa uma obrigação fiscal que milhões de brasileiros precisam cumprir todos os anos, declarando rendimentos, bens e despesas ao governo federal. A Receita Federal utiliza essas informações para calcular se o contribuinte deve pagar mais impostos ou tem direito à restituição.

Durante o período de entrega da declaração, é comum que os contribuintes fiquem mais atentos às comunicações oficiais do fisco, buscando corrigir eventuais pendências e evitar multas. No entanto, essa atenção também atrai golpistas, que aproveitam o momento para aplicar fraudes digitais.

Entre os golpes que mais têm crescido, destaca-se o golpe da Receita Federal, que usa falsos alertas para enganar e roubar dados de quem está em dia com suas obrigações fiscais. Por isso, quem vai declarar o Imposto de Renda deve tomar cuidado.

Golpe da Receita Federal faz diversas vítimas

A Receita Federal emitiu um alerta recente sobre um golpe virtual que tem feito vítimas em todo o Brasil. A fraude circula por meio de e-mails falsos que simulam comunicações oficiais, alegando que o destinatário possui uma “pendência fiscal grave” vinculada ao CPF.

Esse tipo de ataque tem mais impacto durante o período de declaração do Imposto de Renda, justamente quando os contribuintes estão mais vulneráveis e atentos às mensagens do fisco. A mensagem fala sobre penalidades severas, como multas elevadas, restrição de viagens internacionais e até penhora de bens.

Para dar mais credibilidade à fraude, os golpistas utilizam um endereço de remetente que imita o formato institucional da Receita, como o atendimentorfb.08@rfb.gov.br. Esse tipo de técnica é conhecida como spoofing, e consiste em falsificar o endereço do remetente para fazer com que o e-mail pareça legítimo.

A vítima, ao responder, muitas vezes envia a mensagem diretamente para o endereço oficial da Receita Federal, o que aumenta ainda mais a aparência de autenticidade da comunicação. O verdadeiro objetivo, no entanto, é induzir o destinatário a clicar em links maliciosos que podem instalar programas espiões.

Além da aparência visual semelhante à de um e-mail verdadeiro da Receita Federal, os criminosos ainda citam trechos de leis reais, como a Lei nº 9.430/1996, que trata da legislação tributária. Com esse tipo de artifício, os fraudadores aumentam a chance de convencer o destinatário a agir de forma precipitada.

Como identificar o golpe?

Reconhecer o golpe da Receita Federal exige atenção a detalhes que, em um primeiro momento, podem passar despercebidos. Os e-mails fraudulentos utilizam uma linguagem alarmista e exigem ações imediatas, o que deve sempre levantar suspeitas.

Outro ponto que facilita a identificação da fraude é a presença de erros ortográficos, gramaticais ou até incoerências nos termos jurídicos utilizados. Além disso, o uso de logotipos oficiais e o formato visual semelhante ao das comunicações institucionais podem enganar quem não conhece o processo.

Verificar o endereço do remetente é essencial. Embora o e-mail pareça vir de uma fonte oficial, basta uma análise atenta para perceber que, muitas vezes, o domínio não é confiável. A Receita Federal não envia notificações por e-mail contendo anexos ou links para atualização de dados cadastrais e pagamentos.

Portanto, a simples presença de qualquer link dentro da mensagem deve servir como alerta. Caso haja dúvida sobre a veracidade da informação recebida, é recomendado ignorar o conteúdo e buscar diretamente os canais oficiais.

Como evitar o golpe da Receita Federal?

Para se proteger do golpe da Receita Federal, o contribuinte deve seguir algumas medidas preventivas que ajudam a reduzir os riscos. Nunca abra anexos de mensagens suspeitas, especialmente aquelas que dizem respeito a pendências fiscais.

Desconfie de qualquer mensagem que apresente tom ameaçador ou prometa resoluções rápidas com apenas um clique. Além disso, nunca informe dados pessoais ou bancários fora dos canais oficiais do governo. Outra boa prática é manter um antivírus atualizado.

Evite utilizar redes públicas ou computadores compartilhados para acessar dados fiscais. Sempre prefira realizar consultas diretamente no portal da Receita Federal, onde estão disponíveis todos os serviços oficiais, como consulta ao CPF, status da declaração e dívidas tributárias.

Ficar atento ao calendário do Imposto de Renda e utilizar os aplicativos oficiais também reduz o risco de cair em armadilhas. A informação é a melhor arma contra golpes digitais, especialmente aqueles que se aproveitam do desconhecimento ou da pressa do contribuinte.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Receita Federal

Quando surgirem dúvidas sobre pendências fiscais, a recomendação mais segura é procurar os canais oficiais da Receita Federal. O portal da Receita reúne informações completas e atualizadas, com acesso a consultas, orientações e agendamento de atendimentos presenciais.

O site também disponibiliza o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), onde o contribuinte pode verificar sua situação fiscal, consultar débitos e acompanhar o processamento de sua declaração. O acesso ao sistema exige autenticação com CPF e senha da conta gov.br, garantindo segurança.

Outra alternativa segura é entrar em contato com a Receita pelo telefone 146, canal que oferece atendimento automatizado e também suporte humano para esclarecer dúvidas mais complexas. O contribuinte também pode comparecer a uma unidade de atendimento presencial da Receita Federal.

Portanto, diante de qualquer mensagem suspeita, a melhor ação é desconfiar, evitar interações e confirmar a veracidade da informação pelos meios institucionais. O golpe da Receita Federal se aproveita da boa-fé dos contribuintes, especialmente em momentos sensíveis como o de entrega do IRPF.

