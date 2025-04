Conheça o santo Millenial que será canonizado pela Igreja Católica: tinha apenas 15 anos!

O novo santo que será canonizado pela Igreja Católica é um menino falecido aos 15 anos, Carlo Acutis, que teria realizado milagres.

A canonização de um santo na Igreja Católica é um processo rigoroso, que reconhece uma pessoa como digna de veneração pública. Para ser canonizado, é necessário que o candidato tenha vivido uma vida de virtude heroica e tenha sido associado a milagres ou à realização de atos divinos.

Este processo envolve uma investigação detalhada, que pode durar anos, para avaliar a veracidade dos milagres atribuídos ao candidato. Afinal, mesmo o procedimento se baseando em fé, a igreja ainda tem seus métodos para analisar posíveis fraudes.

Recentemente, Carlo Acutis, um jovem italiano, foi proclamado como um exemplo de santidade moderna e será canonizado pela Igreja Católica. Mas quem era Carlo Acutis e por que sua história conquistou tantos corações ao redor do mundo?

Carlo Acutis, conhecido como santo Millenial, será nomeado oficialmente pela Igreja Católica. / Fonte: Corpus Christi Catholic Church, Maiden Lane.

Afinal, quem é o novo santo da Igreja Católica?

A canonização de Carlo Acutis marca um momento significativo para a Igreja Católica, pois ele representa uma nova geração de santos. Ao contrário de muitos outros, Carlo não viveu em um contexto distante ou medieval, mas foi uma pessoa da era digital.

Ele foi um adolescente que soube unir sua fé à tecnologia, criando um site que catalogava milagres e divulgava conteúdos cristãos na internet. Esse fato fez com que fosse apelidado de “santo Millenial”, uma denominação que remete à sua capacidade de inspirar jovens de sua geração.

Por que ele é conhecido como ‘santo Millenial’?

Carlo Acutis é conhecido como o “santo Millenial” porque sua vida e devoção refletem os desafios e as possibilidades de uma geração digital. Nascido em 1991, ele usou a internet para evangelizar e divulgar a fé cristã. Criou um site sobre milagres e usou plataformas online para conectar pessoas.

Seu trabalho se destaca, pois ele foi um dos primeiros a combinar as ferramentas tecnológicas modernas com a divulgação de conteúdos religiosos. Isso chamou a atenção de muitos, tornando-o uma figura ícone para os jovens católicos de todo o mundo, especialmente por sua facilidade no digital.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis foi um adolescente italiano que, embora tenha falecido muito jovem, aos 15 anos, deixou um legado impressionante. Ele foi diagnosticado com leucemia, mas sua vida foi marcada por sua profunda fé, devoção e amor pela tecnologia.

Desde cedo, Carlo teve uma forte conexão com a Igreja Católica, praticando sua fé de maneira genuína. Sua morte precoce não impediu que ele se tornasse um exemplo de santidade para jovens e adultos. A sua dedicação à causa da evangelização, no mundo virtual, foi o que determinou a beatificação.

Quais os milagres atribuídos a ele?

Carlo Acutis é conhecido por milagres que ocorreram após sua morte. Um dos casos mais notáveis aconteceu em 2010, quando uma criança em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi curada de uma grave doença depois de tocar uma roupa que continha sangue de Carlo.

Esse milagre foi reconhecido pelo Vaticano, um passo importante para a canonização de Carlo. Além disso, há outros relatos de curas atribuídas à sua intercessão, como o caso de uma jovem da Costa Rica, que se recuperou de um acidente grave.

Igreja Católica vai canonizar o santo Millenial

A canonização de Carlo Acutis é um marco para a Igreja Católica, especialmente no contexto atual, em que a Igreja procura se conectar mais com as novas gerações. Para ser canonizado, o processo passa por várias etapas, incluindo a beatificação, que é o reconhecimento oficial de que a pessoa viveu em virtude.

Após a beatificação, o próximo passo é a canonização, o que significa que a pessoa será oficialmente reconhecida como santo. O Papa Francisco reconheceu as virtudes de Carlo e anunciou sua canonização para 2025, com cerimônia prevista para o Jubileu dos Adolescentes.

A canonização de Carlo Acutis também mostra o envolvimento da Igreja Católica com as novas formas de evangelização, como a internet. Ele foi um dos primeiros a utilizar as ferramentas digitais para divulgar a fé cristã, tornando-se um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para fins espirituais.

