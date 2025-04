Alerta de chuva e chegada de uma nova frente fria NESTAS regiões: fique atento!

A chuva e a frente fria que devem chegar em breve em algumas regiões podem ser preocupantes em certas localidades, por isso é bom se atentar.

O verão de 2024/2025 foi marcado por temperaturas extremamente elevadas, colocando o Brasil em um dos períodos mais quentes da sua história. Desde o início da temporada, as temperaturas superaram médias históricas, impactando diversas regiões do país.

De acordo com os dados meteorológicos, o verão entrou para os registros como o sexto mais quente desde 1961, refletindo um aumento contínuo das temperaturas globais e seus impactos no clima local, se tornando quase insuportável para milhares de brasileiros.

Esse calor intenso, que persistiu até o mês de março, antecede um cenário de mudanças climáticas ainda mais significativas, com a chegada de frente fria e chuvas intensas que alteram drasticamente as condições climáticas em várias partes do Brasil.

Previsão de chuvas e frente fria em várias regiões do país

As condições climáticas para os próximos dias no Brasil prometem ser de grande variação, com a chegada de uma frente fria que vai afetar especialmente as regiões Sul e Sudeste. Em várias outras áreas, as chuvas intensas e a queda acentuada nas temperaturas devem gerar mudanças no clima.

Frente fria no Sul

No Sul do Brasil, a frente fria avança rapidamente, provocando chuvas generalizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Sistema de Meteorologia do Inmet aponta volumes de chuva que podem ultrapassar os 150 mm em algumas áreas, especialmente nas regiões mais altas e na serra.

O risco de alagamentos e enxurradas é elevado, principalmente devido à intensidade das chuvas previstas. Além disso, as temperaturas podem cair drasticamente, com mínimas abaixo de 10°C em algumas áreas serranas, com possibilidade de geadas fracas em pontos do RS e SC.

Chuvas e friagem no Sudeste

O Sudeste também será afetado pela frente fria que avança, causando uma queda expressiva nas temperaturas, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os volumes de chuva podem atingir entre 30 mm e 70 mm em áreas do litoral paulista e, em pontos isolados, podem passar 100 mm.

No interior, a chuva será menos intensa, mas ainda assim pode causar transtornos. As temperaturas devem cair, e as mínimas podem chegar a 12°C nas cidades serranas. Portanto, é bom já começar a se preparar para as mudanças buscas.

Pancadas de chuva no Centro-Oeste

O Centro-Oeste também será impactado, mas com menos intensidade. Em Mato Grosso do Sul, os acumulados de chuva variam entre 30 mm e 60 mm, especialmente no período da tarde. Já em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, as chuvas serão mais isoladas, com volumes entre 10 mm e 30 mm.

Calor intenso com chuvas no Norte e Nordeste

Enquanto o Sul e Sudeste enfrentam quedas nas temperaturas, o Norte e Nordeste continuam experimentando calor intenso. Em estados como Tocantins e Pará, as temperaturas podem ultrapassar os 34°C, fazendo calor intenso nas regiões.

Apesar do calor, há previsão de chuvas localizadas, especialmente na região amazônica, onde os volumes podem variar entre 20 mm e 70 mm. O litoral nordestino também pode registrar chuvas passageiras, com acumulados de 10 mm a 40 mm, particularmente entre Salvador, Recife e Maceió.

Cuidados com as chuvas intensas

As chuvas intensas que estão sendo previstas para várias regiões exigem cuidados redobrados para evitar acidentes e danos materiais. Para garantir a segurança, é fundamental tomar algumas precauções, especialmente em áreas de risco. Aqui estão cinco dicas importantes:

Mantenha-se informado: Acompanhe as previsões meteorológicas através de aplicativos e sites especializados para estar sempre atualizado sobre as condições climáticas. Evite áreas de risco: Não se abrigue perto de encostas ou em áreas alagadiças. Identifique os pontos mais seguros em sua residência ou local de trabalho. Prepare seu imóvel: Verifique se a drenagem do seu imóvel está funcionando corretamente e limpe calhas e bueiros para evitar alagamentos. Evite trafegar em vias alagadas: Se for necessário sair, evite áreas propensas a alagamentos. Procure trajetos alternativos e fique atento ao nível da água. Tenha um kit de emergência: Prepare um kit de emergência com itens básicos como lanternas, pilhas extras, alimentos não perecíveis e água potável.

Com essas precauções, será possível minimizar os impactos das chuvas intensas e garantir a segurança de todos diante das mudanças climáticas que estão por vir.

