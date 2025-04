Anticoncepcional masculino tem 99% de eficácia em animais e começa testes em humanos: saiba mais!

O anticoncepcional masculino apontou 99% de eficácia entre roedores e primatas e, agora, deve começar a ser testado em pacientes humanos.

A contracepção sempre foi uma preocupação central na vida sexual e reprodutiva das pessoas, e ao longo dos anos diversos métodos foram desenvolvidos para prevenir a gravidez. Atualmente, os métodos mais populares incluem pílulas hormonais, dispositivos intrauterinos, preservativos, etc.

Embora os anticoncepcionais femininos sejam amplamente utilizados, eles muitas vezes causam efeitos colaterais devido à ação dos hormônios. Por outro lado, as opções masculinas ainda são limitadas, concentradas no uso de preservativos e na cirurgia de vasectomia, considerada definitiva.

Diante desse desequilíbrio, o desenvolvimento de um anticoncepcional masculino eficaz, reversível e sem hormônios representa uma revolução promissora na saúde reprodutiva e no equilíbrio de responsabilidades entre os gêneros.

O anticoncepcional masculino está em fase de testes e pode chegar cedo. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Anticoncepcional masculino entra para a fase 2 de testes

O anticoncepcional masculino YCT-529 avança em seus estudos e já se encontra na fase 2 dos ensaios clínicos, iniciados em 2025. Esse novo método foi testado com sucesso em roedores e primatas, demonstrando 99% de eficácia na prevenção da produção de espermatozoides.

Os resultados promissores desses estudos pré-clínicos abriram caminho para testes com humanos, que agora avaliam não apenas a eficácia, mas também a segurança para um grupo maior de voluntários. A fase 1, já concluída em 2024, atestou que o medicamento pode ser usado em pequenas doses.

Nesta etapa atual, os pesquisadores analisam como o organismo humano responde ao uso prolongado do anticoncepcional masculino, monitorando possíveis efeitos adversos e validando sua eficácia prática na prevenção da fertilização. A expectativa é de que ele avance logo para a fase 3.

Diferentemente dos métodos tradicionais, o YCT-529 oferece vantagens significativas, por ser um tratamento oral, não hormonal e reversível, algo inédito no segmento masculino. O YCT-529 pode transformar a forma como homens participam do planejamento familiar.

Qual o princípio ativo do anticoncepcional masculino?

O princípio ativo do YCT-529 baseia-se na inibição do receptor de ácido retinoico alfa (RAR-α), essencial no processo de espermatogênese, ou seja, na produção dos espermatozoides, sem trazer efeitos que afetem a produção de hormônios masculinos.

Ao bloquear esse receptor, o medicamento consegue interromper a geração das células reprodutivas masculinas sem interferir nos níveis hormonais como a testosterona. Esse diferencial torna o YCT-529 um anticoncepcional de nova geração, que evita os efeitos colaterais associados ao uso de hormônios.

Essa abordagem representa um avanço técnico e científico importante. Ao evitar a manipulação do sistema endócrino, o YCT-529 reduz significativamente os riscos de:

Alterações de humor;

Ganho de peso;

Disfunções metabólicas;

Risco de trombose;

Problemas de libido.

O bloqueio do RAR-α afeta apenas o ciclo de maturação espermática, mantendo o restante do funcionamento corporal preservado, inclusive o desejo sexual e os níveis naturais de energia.

O anticoncepcional feminino é prejudicial pelo uso de hormônios?

Diversas mulheres relatam efeitos colaterais ao utilizar métodos hormonais, como náuseas, dor de cabeça, alterações emocionais e até risco aumentado de trombose. Isso ocorre porque as pílulas anticoncepcionais femininas atuam diretamente nos hormônios reprodutivos, alterando o ciclo menstrual.

Apesar da eficácia comprovada, esse tipo de interferência hormonal pode comprometer o bem-estar em longo prazo. Portanto, a possibilidade de um anticoncepcional masculino não hormonal representa uma alternativa promissora e necessária para dividir responsabilidades entre os parceiros.

Quantas fases de testes ainda restam para aprovação?

O desenvolvimento do YCT-529 segue os protocolos clínicos internacionais e depende do cumprimento de três fases principais antes da aprovação para uso comercial.

Fase 1 : avalia a segurança e determina a dosagem ideal do medicamento. Foi concluída com sucesso em 2024, utilizando um grupo pequeno de voluntários saudáveis.

: avalia a segurança e determina a dosagem ideal do medicamento. Foi concluída com sucesso em 2024, utilizando um grupo pequeno de voluntários saudáveis. Fase 2 : atualmente em andamento, testa a eficácia e continua monitorando a segurança em um grupo maior. Esta etapa é essencial para comprovar os efeitos desejados e identificar qualquer reação adversa relevante.

: atualmente em andamento, testa a eficácia e continua monitorando a segurança em um grupo maior. Esta etapa é essencial para comprovar os efeitos desejados e identificar qualquer reação adversa relevante. Fase 3: será realizada após a conclusão da fase 2. Nessa etapa, milhares de voluntários participarão dos testes para confirmar os dados anteriores e garantir que o medicamento funcione em escala maior, sem riscos significativos à saúde.

Existe ainda uma quarta fase, opcional, que ocorre após a aprovação do medicamento. Nesse momento, as agências reguladoras acompanham os efeitos do uso contínuo do anticoncepcional no mercado, garantindo segurança a longo prazo.

Já existe previsão para o anticoncepcional masculino chegar?

Apesar do entusiasmo em torno do anticoncepcional masculino YCT-529, ainda não há uma data exata para seu lançamento comercial. A estimativa mais otimista aponta que o produto poderá estar disponível entre o início e a metade da década de 2030.

Isso considerando o tempo necessário para a conclusão das fases clínicas e os trâmites de aprovação regulatória. O avanço dependerá diretamente dos resultados obtidos nas fases seguintes e da ausência de complicações que possam atrasar o processo.

Especialistas destacam que a complexidade do desenvolvimento de medicamentos, especialmente anticoncepcionais, exige análises rigorosas e acompanhamento minucioso. A segurança a longo prazo é um fator determinante para a liberação de uso em larga escala.

